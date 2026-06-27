پیگیری قضایی پرونده حادثه قتل در میدان مادر خرمآباد؛ متهم و همدستانش بازداشت شدند
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان لرستان با تأکید بر پیگیری قضایی پرونده حادثه قتل فردی در میدان مادر خرمآباد، ضمن اعلام دستگیری متهم و تمامی همدستان وی، نسبت به انتشار شایعات بیاساس در فضای مجازی هشدار داد.
به گزارش ایلنا، در پی انتشار برخی شایعات پیرامون حادثه قتل فردی در میدان مادر خرمآباد، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان لرستان ضمن ارائه توضیحاتی، جزئیات وضعیت پرونده را تشریح کرد.
علی حسنوند، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان لرستان، در خصوص آخرین وضعیت این پرونده اعلام کرد: مطابق با بررسیهای اولیه، متهم اصلی به همراه همدستانش به دستور بازپرس بازداشت و راهی زندان شدهاند و همچنین بازسازی صحنه جرم نیز با حضور متهمان انجام شده است. این پرونده اکنون در جریان رسیدگی قضایی قرار دارد.
دادستان مرکز لرستان با اشاره به شایعات منتشر شده در شبکههای اجتماعی، بهویژه در خصوص آزادی متهمان، ضمن رد قاطع این ادعا، از شهروندان خواست در خصوص روند پروندههای قضایی تنها به اخبار رسمی دادگستری کل استان لرستان استناد کنند و از پیگیری اخبار غیررسمی و شایعات منتشر شده در گروهها و صفحات نامعتبر خودداری کنند.