عارف:
روایتسازی و مستندسازی از مراسم وداع و تشییع رهبر انقلاب برای مردم سراسر جهان انجام شود
معاون اول رئیسجمهور با بیان اینکه مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب یکی از مهمترین حوادث قرن بیست و یکم است، از آمادگی و هماهنگی نهایی دستگاههای حاکمیتی برای برگزاری این مراسم خبر داد و بر لزوم روایتسازی و مستندسازی از این مراسم برای مردم سراسر دنیا تاکید کرد.
به گزارش ایلنا، محمدرضا عارف در جلسه ستاد ملی مراسم وداع و تشییع قائد اعظم شهید با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، خاطرنشان کرد: دشمن در ۳۰ خرداد سال ۱۳۶۰ با انجام کودتا و در ادامه با انفجار تروریستی دفتر حزب جمهوری اسلامی در روز هفتم تیر و با به شهادت رساندن ۷۲ نفر از چهرههای تاثیرگذار نظام، قصد سرنگونی نظام جمهوری اسلامی ایران را داشت اما با حضور پرشور مردم در صحنه، اقتدار و تابآوری نظام اثبات شد. دشمن اگر عقل داشت متوجه میشد که نمیتواند با چنین حوادثی جمهوری اسلامی ایران را سرنگون کند اما این مسیر را ادامه داد.
وی با اشاره به حادثه ترور رهبر شهید انقلاب در روز ۶ تیر ۱۳۶۰، گفت: عنایت خداوند اینگونه رقم خورد که ایشان به علت جراحت در جلسه حزب جمهوری اسلامی در روز هفتم تیر حضور نداشته باشند و بعدها رهبری این نظام را بر عهده گیرند و ایدههای حکمرانی ایشان منجر به اقتدار ایران شود.
معاون اول رئیسجمهور در ادامه با اشاره به وجود انسجام، همدلی و هماهنگی کامل میان دستگاههای مختلف برای برگزاری مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب، افزود: کمتر از یک هفته زمان برای برگزاری این مراسم وجود دارد بنابراین باید هماهنگی نهایی برای برگزاری مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب انجام شود. تاکنون اقدامات خوبی انجام شده است و روند کار به خوبی پیش میرود. این مراسم مردمی است و خیال ما از جانب حضور و نقشآفرینی مردم راحت است و مطمئن هستیم مردم خودشان اقدامات لازم برای برگزاری مراسمی در شأن رهبر شهید انقلاب انجام میدهند با این حال دستگاههای حاکمیتی نیز باید وظایف خود را به صورت کامل انجام دهند.
عارف با اشاره به حضور مقامات خارجی و همچنین رهبران ادیان بزرگ و مسئولان فرهنگی از کشورهای مختلف برای حضور در مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب، بیان کرد: حضور این مقامات و چهرهها و این مراسم اهمیت زیادی دارد زیرا آنان از نزدیک عظمت انقلاب اسلامی و ایران را خواهند دید، بنابراین هماهنگیهای نهایی برای حضور آنان در این مراسم انجام شود.
عارف همچنین با اشاره به اهمیت انعکاس رسانهای این مراسم، گفت: مراسم تشییع حضرت آیتالله خامنهای رهبر شهید انقلاب یکی از مهمترین حوادث قرن بیست و یکم است بنابراین باید مستندسازی، روایتسازی و پوشش رسانه مناسبی و در ابعاد جهانی از مراسم انجام شود. از سویی صدا و سیما و رسانهها هم نقش مهمی در اطلاعرسانی به مردم برای چگونگی حضور در این مراسم بر عهده دارند تا مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب باشکوه بیشتر برگزار شود.
وی ادامه داد: با توجه به گرمای هوا و تراکم جمعیت، لازم است تمهیدات مناسبی برای ارائه خدمات مختلف به مردم در نظر گرفته شده و کادر درمان نیز در آمادگی کامل باشند.
در این جلسه پورجمشیدیان دبیر ستاد ملی مراسم وداع و تشییع قائد اعظم شهید و وزارتخانهها و دستگاههای مختلف از جمله وزارت نیرو، راه و شهرسازی، بهداشت، امور خارجه ، استانداری تهران، شهرداری تهران، سپاه، هلال احمر، پلیس راهور، اورژانس و صداوسیما گزارشی از آخرین اقدامات و هماهنگیهای خود برای برگزاری هرچه باشکوهتر این مراسم به معاون اول رئیسجمهور ارائه و بر آمادگی کامل خود تاکید کردند.