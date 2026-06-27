به گزارش ایلنا، متن این پیام به شرح زیر است:

برادر ارجمند حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای غلامحسین محسنی اژه ای

رئیس محترم قوه قضائیه

فرارسیدن سالروز شهادت مظلومانه آیت الله دکتر بهشتی که به حق نام قوه قضاییه با نام و یاد آن فقید مجاهد و دانشمند متفکر و ملتزم به اسلام ناب محمدی (ص) گره خورده است فرصت مغتنم قدرشناسی از مجاهدت مسئولانه جنابعالی و مدیران ستادی، قضات و کارکنان خدوم و شریف دستگاه قضاست.

بی تردید قوه قضائیه ای در تراز انقلاب اسلامی؛ نماد عقلانیت انقلابی، عدالت خواهی و استقامت در مسیر حق جهت نیل به اقامه قسط و عدل است و زمینه ساز تحقق آرمانهای عدالت گرایانه امام راحل و قائد شهید حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای (قدس الله نفسه الزکیه) میباشد.

امید است به برکت نامهای بزرگی همچون شهیدان آیت الله دکتر بهشتی و آیت الله دکتر رئیسی؛ با مدیریت هوشمندانه، تخصص محور و تحول گرای جناب عالی که از پشتوانه غنی علمی و عملی برخوردارید؛ دستگاه قضای کشور عزیزمان روز به روز به آرمانهای والای تحقق عدالت علوی نزدیکتر شود و با فراگیری عدالت و رضایت مندی ملت مبعوث شده، زمینه ارتقای روح امید و اعتماد در جامعه را فراهم نماید.

اینجانب ضمن گرامیداشت هفته قوه قضائیه و تقارن آن با ایام عزاداری سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین (ع)، توفیق روز افزون جنابعالی و همکارانتان تحت عنایات حضرت ولی عصر (عج) و رهبری حکیمانه مقام عظمای ولایت حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای (مدظله العالی) در مسیر احقاق حق قانونی جمهوری اسلامی ایران در مجامع بین المللی علیه ظلم ها و جنایات اخیر آمریکا و رژیم صهیونی در تجاوز و تعدی به ملت شریف ایران را از درگاه خداوند سبحان مسئلت می نمایم.