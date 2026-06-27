دعوت به حضور پرشور در ویژه برنامههای بزرگداشت شهید بهشتی و ۷۲ تن از همراهانش
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در اطلاعیه از عموم امت حزبالله، خانوادههای معظم شهدا، ایثارگران و تمامی اقشار مردم انقلابی و ولایتمدار برای حضور پرشور و آگاهانه در ویژه برنامههای بزرگداشت شهید مظلوم آیت الله دکتر بهشتی و ۷۲ تن از همراهان، در سراسر کشور دعوت کرد.
به گزارش ایلنا، متن اطلاعیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به شرح زیر است:
هفته افشای حقوق بشر آمریکایی، فرصتی برای بازخوانی یکی از عمیقترین تناقضهای نظام بینالملل معاصر و افشای شکاف بنیادین میان «گفتمان حقوق بشر» و «کارنامه عملی قدرتهای سلطهگر» است. این هفته، روایت مستندی از مواجهه ملت ایران با الگویی مستمر از خشونت سازمانیافته، تروریسم دولتی، مداخلهگری، استانداردهای دوگانه و نقض نظاممند حقوق بنیادین انسانهاست که طی بیش از چهار دهه، با اشکال و ابزارهای متفاوت، اما با هدفی واحد، استقلال، امنیت، پیشرفت و هویت ملت ایران را آماج قرار داده است.
امروز «حقوق بشر آمریکایی» مفهومی تحلیلی برای توصیف منظومهای از رفتارهای متناقض قدرتی است که از یک سو خود را مدعی پاسداری از کرامت انسان معرفی میکند و از سوی دیگر، در مقام حامی، طراح یا شریک جنایت، از تروریسم سازمانیافته، کودتا، اشغالگری، تحریمهای ضدبشری، جنگهای نیابتی، ترور نخبگان، قتلعام غیرنظامیان و مجازات دستهجمعی ملتها حمایت میکند. در این منطق، حقوق بشر ابزاری برای اعمال هژمونی، مشروعیتبخشی به مداخلات و فشار بر ملتهای مستقل است.
رخدادهای ششم تا دوازدهم تیرماه، گویای آن است که این مقطع زمانی، حلقههای بههمپیوسته یک راهبرد مستمر علیه جمهوری اسلامی ایران را تشکیل میدهد که از ترور شخصیتهای برجسته آغاز و با حمایت از گروهکهای تروریستی، بمباران شیمیایی مردم بیدفاع، هدف قرار دادن هواپیمای مسافربری و اعمال فشارهای همهجانبه ادامه مییابد و در سالهای اخیر با جنگ شناختی، تحریمهای فلجکننده، ترور دانشمندان، خرابکاریهای سازمانیافته و تجاوز نظامی علیه ایران، ابعاد تازهای پیدا کرده است.
بررسی این رخدادها نشان میدهد که آنچه در طول بیش از چهار دهه علیه ملت ایران جریان داشته، استمرار الگوی راهبردی ثابت است که هرگاه از ابزار نظامی بهره برده، شکست خورده و هرگاه به جنگ امنیتی، رسانهای، اقتصادی و شناختی روی آورده، با همان هدف دیرینه، یعنی تضعیف اقتدار ملی، فروپاشی انسجام اجتماعی و متوقف ساختن حرکت تمدنی جمهوری اسلامی ایران، عمل کرده است.
جنگ تحمیلی دوازدهروزه و جنگ رمضان، حلقه جدید همین زنجیره تاریخی است. ترور قائد شهید امت، فرماندهان عالیرتبه، دانشمندان برجسته، نخبگان علمی و نظامی و نیز به شهادت رساندن زنان، کودکان و شهروندان بیدفاع، نشان داد که منطق حاکم بر رفتار دشمنان ملت ایران در طول چهار دهه گذشته، نهتنها تغییر نکرده، بلکه با بهرهگیری از فناوریهای نوین و ائتلافهای پیچیدهتر، همان الگوی دیرینه حذف سرمایههای انسانی، ایجاد رعب عمومی و تضعیف اراده ملی را دنبال میکند. آنچه دیروز در انفجار، ترور و بمباران شیمیایی متجلی بود، امروز در قالب تروریسم هوشمند، جنگ ترکیبی و تجاوز مستقیم نظامی بازتولید شده است؛ اما ماهیت آن همچنان یکسان است.
از این منظر، هفته افشای حقوق بشر آمریکایی، فرصتی برای فهم پیوستگی تاریخی پروژه مستمر است که از نخستین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی تا امروز، با هدف مهار ایران مستقل و جلوگیری از شکلگیری الگوی موفق از استقلال، پیشرفت و مردمسالاری دینی دنبال شده است. از همین رو، بازخوانی این هفته، تبیین حقیقت راهبردی برای نسل امروز و آینده است؛ حقیقتی که نشان میدهد استقلال، امنیت و اقتدار ملی، همواره هزینه داشته و صیانت از آن نیز نیازمند استمرار بصیرت، انسجام ملی و حضور آگاهانه ملت در میدان دفاع از آرمانهای انقلاب اسلامی است.
بر همین اساس، هفته افشای حقوق بشر آمریکایی، فرصتی ملی برای بازخوانی حافظه تاریخی ملت ایران، تبیین ابعاد حقوقی و انسانی جنایات نظام سلطه، تقویت جهاد تبیین و بازسازی روایت حقیقی تاریخ معاصر است و در عصر جنگ روایتها، صیانت از حقیقت تاریخی، خود یکی از مهمترین عرصههای دفاع از امنیت ملی و هویت تمدنی جمهوری اسلامی ایران به شمار میآید.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر این هفته و تجدید میثاق با آرمانهای بلند امام شهید، از عموم امت حزبالله، خانوادههای معظم شهدا، ایثارگران و تمامی اقشار مردم انقلابی و ولایتمدار دعوت مینماید با حضور پرشور و آگاهانه در ویژه برنامههای بزرگداشت شهید مظلوم آیت الله دکتر بهشتی و ۷۲ تن از همراهان در سراسر کشور ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدا، بار دیگر بر استمرار راه پرافتخارِ شهیدان و ایستادگی در برابر سیاستهای استکباریِ مدعیان حقوق بشر تأکید نمایند.
این مراسم در تهران روز یکشنبه ۷ تیرماه ۱۴۰۵، از ساعت ۹:۳۰ صبح در محل یادمان شهدای هفتم تیر (واقع در میدان بهارستان، خیابان شهید آیتالله مصطفی خمینی، نرسیده به چهارراه سرچشمه، کوچه شهید صیرفیپور)