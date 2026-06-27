سردار کرمی:
پاسخ سریع به تجاوز دشمن، طراحی هوشمندانه شهید پاکپور بود
فرمانده نیروی زمینی سپاه گفت: نبوغ نظامی شهید پاکپور، بسیاری از نقشههای دشمنان را ناکام گذاشت.
به گزارش ایلنا، در دیدار جمعی از فرماندهان و مسئولان نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با خانواده شهید سپهبد محمد پاکپور، فرمانده شهید کل سپاه، ابعاد شخصیتی، اخلاقی و راهبردی این فرمانده برجسته مورد تجلیل و تبیین قرار گرفت.
در این دیدار سردار محمد کرمی، فرمانده نیروی زمینی سپاه، شهید پاکپور را نماد دلدادگی به خدای متعال و «معمار طراحی امنیت» در مناطق حساس کشور دانست و گفت: سردار پاکپور با تمام وجود پای اسلام ایستاد و خداوند خریدار جان او شد.
وی با اشاره به شهادت این فرمانده در جریان حمله نهم اسفندماه دشمن صهیونیستی و آمریکایی به خاک کشور افزود: شهادت ایشان در شرایطی خاص، گواه صداقت و اخلاص او در تمامی میادین جهاد و نبرد بود.
فرمانده نیروی زمینی سپاه با تأکید بر هوشمندی راهبردی شهید پاکپور در مواجهه با تهدیدات اظهار کرد: ایشان طرحهای جبرانی دقیقی را تدوین کرده بود و در دستورات مکتوب خود تأکید داشت که در صورت شهادتش، یگانها منتظر دستور جدید نمانند و بلافاصله پاسخ قاطع به دشمن داده شود.
سردار کرمی ادامه داد: پاسخ دشمن که ساعاتی پس از شهادت ایشان انجام شد، اجرای همان طراحیهای هوشمندانه و پیشدستانه شهید پاکپور بود.
وی افزود: نبوغ نظامی و تلاش شبانهروزی این فرمانده شهید، بسیاری از نقشههای دشمنان را ناکام گذاشت و امنیت پایدار را برای مردم به ارمغان آورد.
در این دیدار همچنین سردار روحالله نوری، جانشین فرمانده نیروی زمینی سپاه، با اشاره به سالها همکاری با این فرمانده شهید اظهار کرد: صحبت کردن درباره شخصیت شهید پاکپور برای همرزمانش بسیار دشوار است و فقدان او برای همه ما سنگین است.
وی با بیان اینکه بیش از چهل سال با شهید پاکپور در ارتباط بوده است، افزود: تصور نبودن ایشان در میان ما بسیار سخت است و انسان در برابر وجدان خود و دیگر شهدا احساس مسئولیت مضاعف میکند.
جانشین فرمانده نیروی زمینی سپاه تأکید کرد: شهید پاکپور شخصیتی همهجانبه، انقلابی و شجاع بود که آثار ارزشمندی در حوزه تعلیم و تربیت، مدیریت، آموزش و فرماندهپروری از خود به جای گذاشت و دکترین و راهبردهای او باید با قدرت در مجموعه سپاه ادامه یابد.
در پایان این دیدار، فرماندهان سپاه ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهید سپهبد محمد پاکپور، برای خانواده این شهید والامقام آرزوی سلامتی و صبر کردند و ادامه راه این فرمانده شهید را وظیفهای خطیر در مسیر پاسداری از انقلاب اسلامی دانستند.