گفتوگوی تلفنی وزیر امور خارجه ایران با وزیر امور خارجه ونزوئلا
وزیر امور خارجه ایران، و وزیر امور خارجه جمهوری بولیواری ونزوئلا، عصر امروز شنبه طی تماس تلفنی گفتوگو کردند.
به گزارش ایلنا، سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، و ایوان خیل پینتو، وزیر امور خارجه جمهوری بولیواری ونزوئلا، عصر امروز شنبه طی تماس تلفنی گفتوگو کردند.
وزیر امور خارجه کشورمان در این گفتوگوی تلفنی، ضمن ابراز تسلیت و همدردی صمیمانه ملت و دولت ایران با مردم و دولت ونزوئلا، بهویژه خانوادههای جانباختگان زمینلرزه سهمگین اخیر، برای مجروحان این حادثه نیز آرزوی بهبودی و سلامتی کرد.
عراقچی همچنین با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران در این شرایط دشوار در کنار مردم ونزوئلا ایستاده است، آمادگی کشورمان را برای ارائه هرگونه مساعدت و مشارکت در عملیات امداد و نجات اعلام کرد.