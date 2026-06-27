به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام حاجی‌صادقی عصر امروز در نشستی خبری با اشاره به نقش بی‌بدیل حضرت زینب(س) و امام سجاد(ع) در تبیین نهضت عاشورا، اظهار کرد: از آغاز حرکت امام حسین(ع) مشخص بود که پایان این سفر شهادت و اسارت اهل‌بیت(ع) خواهد بود. همان‌گونه که امام حسین(ع) فرمود خداوند می‌خواهد مرا شهید و اهل‌بیت مرا اسیر ببیند، این اسارت بخشی از طراحی الهی برای تداوم نهضت عاشورا و رساندن پیام آن به تاریخ بود.

وی افزود: اگر حضرت زینب(س)، امام سجاد(ع) و دیگر بازماندگان کربلا نبودند، نهضت عاشورا در همان سرزمین کربلا محدود می‌ماند. آنان با روایت صحیح این واقعه، اجازه ندادند اهداف قیام امام حسین(ع) به فراموشی سپرده شود.نماینده ولی‌فقیه در سپاه با بیان اینکه یزید به دنبال صرفاً شهادت امام حسین(ع) نبود، تصریح کرد: هدف اصلی او گرفتن بیعت از امام و وادار کردن حضرت به پذیرش مشروعیت حکومت باطل بود، اما امام حسین(ع) با این منطق که «در راه خدا سر می‌دهم اما دست بیعت به تو نمی‌دهم»، این هدف را ناکام گذاشت.

حاجی‌صادقی ادامه داد: یزید پس از ناکامی در رسیدن به اهداف خود، تلاش کرد با برگزاری مجلس شام، شکستش را به‌عنوان پیروزی به افکار عمومی القا کند؛ روشی که امروز نیز از سوی نظام استکبار دنبال می‌شود و همواره می‌کوشد شکست‌های خود را با جنگ روایت‌ها به‌صورت پیروزی جلوه دهد. وی خاطرنشان کرد: حضرت زینب(س) و امام سجاد(ع) به‌عنوان راویان اصلی کربلا، با خطبه‌ها و روشنگری‌های خود، این پروژه را ناکام گذاشتند و چنان حقیقت را آشکار کردند که یزید بار دیگر طعم شکست را در شام چشید و ناچار شد دستور دهد کاروان اسرا هرچه سریع‌تر شام را ترک کند.نماینده ولی‌فقیه در سپاه با تأکید بر اینکه این تجربه تاریخی امروز نیز پیش روی رسانه‌ها قرار دارد، گفت: یکی از بزرگ‌ترین رسالت‌های شما پس از پیروزی‌های بزرگ ملت ایران، روایت صحیح این پیروزی‌هاست. نباید اجازه داد دشمن با ایجاد شبهه، تردید و تحریف، شکست خود را بپوشاند و پیروزی جبهه حق را کمرنگ جلوه دهد. وی با اشاره به مذاکرات نیز تصریح کرد: حتی اگر وارد مذاکره شویم، از موضع یک ملت پیروز وارد می‌شویم، نه از موضع استیصال. این ما نیستیم که گرفتار بن‌بست شده‌ایم، بلکه دشمن است که در شرایط استیصال قرار گرفته است.

حاجی‌صادقی تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران هیچ‌گاه مذاکره را گزینه اصلی خود ندانسته و همچنان مقاومت، ایستادگی، جهاد و حرکت حسینی را راهبرد اصلی خود می‌داند، هرچند از فرصت‌های موجود نیز غفلت نخواهد کرد.وی در ادامه از اصحاب رسانه خواست با مطالعه دوباره سیره حضرت زینب(س) و امام سجاد(ع) از منظر «راوی حقیقت» و «خبرنگار عاشورا»، این الگوی ماندگار جهاد تبیین را سرلوحه فعالیت رسانه‌ای خود قرار دهند و یادآور شد: دشمنان در طول تاریخ همواره برای خاموش کردن نور عاشورا تلاش کرده‌اند، اما خداوند اراده کرده است این نور زنده بماند و یکی از مهم‌ترین عوامل این ماندگاری، راویان و تبیین‌کنندگان حقیقت بوده‌اند.

حجت‌الاسلام حاجی‌صادقی در ادامه سخنان خود با تشریح مبانی هویتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، اظهار کرد: اساس و بنیان سپاه از نخستین روز تأسیس تاکنون بر دو شاخص محوری استوار بوده است؛ نخست، ولایت‌مداری و دوم، استکبارستیزی.وی با بیان اینکه سپاه برای سربازی ولایت و تحقق تدابیر رهبری ایجاد شده است، افزود: اگر در قانون اساسی و اساسنامه سپاه نیز بر حفظ انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن تأکید شده، این مأموریت در چارچوب تبعیت از ولایت معنا پیدا می‌کند. سپاه بر این باور است که خدامحوری بدون ولایت‌مداری امکان‌پذیر نیست، زیرا ولایت، تجلی و زمینی‌کننده توحید ربوبی است؛ از همین رو سپاه «قالوا ربنا الله» را با سربازی ولایت اثبات کرده و بیش از ۴۷ سال بر این مسیر استقامت کرده است.نماینده ولی‌فقیه در سپاه، استکبارستیزی، طاغوت‌ستیزی و ظلم‌ستیزی را دومین شاخص بنیادین سپاه دانست و گفت: سپاه معتقد است بعثت انبیا بر دو رکن استوار بوده است؛ یکی تحقق ولایت و حکمرانی الهی که در ولایت ولی‌خدا تجلی می‌یابد و دیگری طاغوت‌ستیزی. انقلاب اسلامی نیز احیاگر همین بعثت است و از این رو مبارزه با استکبار از اصول تغییرناپذیر سپاه به شمار می‌رود.

حاجی‌صادقی با اشاره به تلاش‌های دشمنان برای تضعیف سپاه تصریح کرد: دشمنان در گذشته و امروز با جنگ روانی، فضاسازی و عملیات رسانه‌ای تلاش کرده‌اند این سنگرنشین خط مقدم انقلاب و این نهاد فرمانبر و مطیع بی‌چون‌وچرای ولایت را تضعیف کنند، اما هرگز موفق نشده‌اند و در این مرحله نیز به اهداف خود نخواهند رسید.وی افزود: سپاه طی بیش از ۴۷ سال با تقدیم ده‌ها هزار شهید بر این مسیر استقامت کرده است. تنها سپاه نزدیک به ۴۰ هزار شهید و بسیج حدود ۱۵۰ هزار شهید تقدیم انقلاب اسلامی کرده‌اند، اما همانند حضرت اباعبدالله الحسین(ع) اعلام می‌کند که در راه خدا سر می‌دهد و فرماندهان خود را تقدیم می‌کند. حاجی‌صادقی با اشاره به جمله تاریخی سیدالشهدا(ع) «مثلی لا یبایع مثله» تأکید کرد: سپاه پاسداران نیز بر همین منطق استوار است و هرگز با استکبار سازش و آشتی نخواهد کرد.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه با تأکید بر استمرار تقابل جمهوری اسلامی با استکبار جهانی گفت: نه سپاه پاسداران و نه انقلاب اسلامی، هرگز با استکبار و آمریکا آشتی نخواهند کرد. حتی اگر مذاکره‌ای صورت بگیرد، هدف آن رسیدن به صلح و دوستی با آمریکا نیست، زیرا قرآن کریم مسلمانان را از دوستی و پیوند با دشمنان خدا نهی کرده و چنین پیوندی را موجب خروج از مسیر ایمان و صراط مستقیم دانسته است.وی ادامه داد: سپاه همچنان بر آرمان‌های امام راحل پایبند است؛ رژیم صهیونیستی را رژیمی غاصب می‌داند، نه یک کشور مشروع، و همچنان اندیشه نابودی این رژیم را دنبال می‌کند. همچنین سلطه آمریکا را برای امت اسلامی زیان‌بار می‌داند و مبارزه با آن را وظیفه‌ای دائمی و تغییرناپذیر می‌شمارد.حاجی‌صادقی خاطرنشان کرد: گذر زمان هرگز این ویژگی سپاه را تغییر نخواهد داد. سپاه نه در اندیشه و نه در عمل گرفتار شک، تردید، ترس، انفعال یا تزلزل نمی‌شود و همان سخن حضرت ابراهیم(ع) را خطاب به جبهه کفر تکرار می‌کند که میان جبهه ایمان و استکبار دیوار دشمنی برقرار است؛ از این رو هرگز به دشمن اعتماد نخواهد کرد.وی با اشاره به روحیه فرماندهان و آحاد پاسداران انقلاب اسلامی اظهار کرد: فرماندهان و آحاد پاسداران امروز نیز همچون فرماندهان شهید و حدود ۴۰ هزار پاسدار شهید، بر پیمانی که با خدا و ولی‌فقیه بسته‌اند استوار هستند و هزینه این استقامت را نیز آگاهانه می‌پردازند.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه با استناد به آیات قرآن، پاسداران را مصداق مؤمنانی دانست که پس از ایمان دچار تردید نمی‌شوند و با جان و مال خود در راه خدا جهاد می‌کنند و تأکید کرد: سپاه هرگز از جهاد و مبارزه خسته نخواهد شد و این مسیر همچنان ادامه خواهد داشت.وی افزود: امروز همه نیروهای سپاه اعم از نیروی زمینی، نیروی دریایی، نیروی هوافضا، نیروی قدس و سازمان بسیج با آمادگی کامل در صحنه حضور دارند و دست بر ماشه، با اراده‌ای قوی، آماده‌اند تا هر زمان که ولایت امر کند با تمام توان در میدان حاضر شوند و همانند گذشته با دشمن مقابله کنند.

حجت‌الاسلام حاجی‌صادقی در ادامه با تأکید بر جایگاه ولایت‌مداری در هویت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اظهار کرد: سپاه همان‌گونه که طی ۴۷ سال گذشته ثابت کرده، در فهم ولایت و التزام عملی به ولایت همواره استوار بوده و آمدوشد دولت‌ها، مجلس‌ها و تغییر سلایق سیاسی، هیچ‌گاه موضع آن را نسبت به ولایت تغییر نداده است.وی با اشاره به جایگاه رهبر معظم انقلاب گفت: سپاه، ولایت رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای را موهبتی الهی و پاداش خداوند به ملت ایران و انقلاب اسلامی می‌داند. خداوند با این انتخاب، راه امام راحل را استمرار بخشید و اجازه نداد نام و مسیر امام خمینی(ره) متوقف شود.نماینده ولی‌فقیه در سپاه با بیان اینکه از آغاز تا پایان روند انتخاب رهبر انقلاب در مجلس خبرگان حضور داشته است، اظهار کرد: شهادت می‌دهم که این انتخاب، انتخاب الهی بود و خداوند جایگاه رهبری را برای ادامه مسیر انقلاب برگزید.حاجی‌صادقی تصریح کرد: سپاه همان‌گونه که نسبت به امام راحل و رهبر معظم انقلاب در طول ۴۷ سال گذشته سرباز بوده است، نسبت به رهبر معظم انقلاب نیز متعبدانه، مصرانه و با همه وجود سربازی می‌کند و هیچ تردیدی در این مسیر وجود ندارد.

وی تأکید کرد: ولایت‌مداری سپاه به این معنا نیست که رهبر انقلاب مطابق خواست ما موضع‌گیری کند، بلکه سپاه همه مواضع خود را با مواضع رهبر معظم انقلاب منطبق می‌کند و خود را موظف به تبعیت از ایشان می‌داند؛ از این اصل نیز هرگز کوتاه نخواهد آمد.حاجی‌صادقی سپس به موضوع مذاکرات پرداخت و گفت: امروز نیز موضع ما همان موضع رهبر معظم انقلاب است. ایشان فرمودند «علی‌الاصول نظر دیگری داشتم». این اصول، همان اصول قرآنی از جمله آشتی‌ناپذیری جبهه حق با جبهه باطل، بی‌اعتمادی به دشمن و ورود از موضع قدرت به مذاکرات است. نماینده ولی‌فقیه در سپاه افزود: برداشت ما از بیانات رهبر انقلاب این است که ایشان با اصل مذاکره از موضع قدرت مخالفتی نداشتند، اما مطالبات و انتظاراتی داشتند که در آنچه از سوی مسئولان تهیه و ارائه شد، به طور کامل محقق نشد. از همین رو، با وجود برخی کاستی‌ها و بر پایه تعهد مسئولان، اجازه دادند مسیر با احتیاط و دقت ادامه یابد.وی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب در عین حال درباره مسئولان مذاکره‌کننده سه نکته را مورد تأکید قرار دادند؛ اینکه آنان با حسن نیت، از سر دلسوزی و با تلاش فراوان وارد این میدان شدند. بنابراین، کسانی که این افراد را خائن می‌خوانند یا به آنان نسبت‌های ناروا می‌دهند، برخلاف توصیف و نگاه رهبر انقلاب عمل می‌کنند.

حاجی‌صادقی تصریح کرد: از سوی دیگر، این‌گونه هم نیست که همه جزئیات توافق و مذاکرات، مورد تأیید کامل رهبر انقلاب باشد. همان‌گونه که تخریب مذاکره‌کنندگان خلاف ولایت‌مداری است، ادعای تأیید همه جزئیات نیز نادرست است، زیرا بخشی از مطالبات رهبر انقلاب همچنان محقق نشده است.وی با تأکید بر اینکه رهبر معظم انقلاب با اقتدار، حکمت و شجاعت کشور را هدایت می‌کنند، گفت: بیان صریح ایشان مبنی بر اینکه «علی‌الاصول نظر دیگری داشتم» خود نشان می‌دهد که هیچ‌کس نمی‌تواند رأیی را بر ایشان تحمیل کند و این سخن، نشانه اقتدار جایگاه ولایت است.موضع رهبر انقلاب در پیام ایشان درباره مذاکره چند پیام روشن داشتنماینده ولی‌فقیه در سپاه افزود: این موضع رهبر انقلاب چند پیام روشن داشت؛ نخست اینکه دشمن بداند جمهوری اسلامی به دستاوردهای حداقلی قانع نیست و مطالبات بیشتری را دنبال می‌کند. دوم اینکه رهبر انقلاب همچنان بر مواضع اصولی خود در زمینه مقاومت، ایستادگی و دفاع از حقوق ملت پایبند هستند و این مسیر را به مسئولان نیز ترسیم می‌کنند.وی ادامه داد: پیام سوم این بود که رهبر انقلاب حق مطالبه‌گری را برای امت اسلامی و خود محفوظ دانستند و اجازه داده‌شده برای ادامه مسیر را نیز مشروط اعلام کردند.

حاجی‌صادقی تأکید کرد: اکنون که رهبر معظم انقلاب پس از بررسی‌های لازم و گفت‌وگو با رئیس‌جمهور و مسئولان، اجازه ادامه این مسیر را داده‌اند، امروز ولایت‌مداری آن است که همه بحث‌ها و اختلاف‌نظرها را کنار بگذاریم و همین چارچوب و متن صریح بیانات رهبر معظم انقلاب را مبنای عمل قرار دهیم.وی خاطرنشان کرد: البته باید این واقعیت را نیز پذیرفت که آنچه امروز در روند مذاکرات دنبال می‌شود، همه خواسته‌های جمهوری اسلامی نیست و نظام از آرمان‌های خود دست نکشیده است. رهبر معظم انقلاب وعده خون‌خواهی فرماندهان شهید را داده‌اند و جمهوری اسلامی در تحقق این وعده و نیز در آرمان‌های خود هرگز کوتاه نخواهد آمد.نماینده ولی‌فقیه در سپاه تأکید کرد: همه باید با حفظ وحدت و با تمام توان در صحنه حضور داشته باشند و از مسیر ترسیم‌شده از سوی رهبر معظم انقلاب حمایت کنند.

حاجی‌صادقی با تأکید بر ضرورت حمایت از مسئولان در چارچوب رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، اظهار کرد: امروز همه باید با تمام توان در صحنه حضور داشته باشند و به مسئولان کمک کنند تا همان مقداری را که خود پیشنهاد کرده‌اند و برای آن از رهبر معظم انقلاب اجازه گرفته‌اند، محقق کنند.وی با تأکید بر حق مطالبه‌گری مردم افزود: مطالبه‌گری از مسئولان، اقدامی صحیح و ضروری است و هیچ‌کس نباید مانع آن شود. همان‌گونه که مردم در روزهای جنگ با حضور در خیابان‌ها و شعارهای خود از رزمندگان مطالبه مقابله با دشمن را داشتند، امروز نیز باید از مسئولان بخواهند از موضع عزت، اقتدار و پیروزی سخن بگویند و از حقوق ملت کوتاه نیایند. نماینده ولی‌فقیه در سپاه تصریح کرد: مسئولان مذاکره‌کننده باید بدانند نماینده یک امت خشمگین هستند؛ امتی که از شهادت فرماندهان خود در خشم است، بغض و کینه استکبار را در دل دارد و هرگز از حق انتقام و خون‌خواهی شهدا کوتاه نخواهد آمد. از این رو باید با قدرت در مسیر تحقق همان مقداری که خود پیشنهاد کرده‌اند و برای آن اذن رهبر معظم انقلاب را گرفته‌اند، حرکت کنند.حاجی‌صادقی ادامه داد: مطالبه‌گری نباید به بستری برای سوءاستفاده دشمن تبدیل شود. دشمن که در عرصه نظامی و میدان شکست خورده است، امروز تلاش می‌کند با ایجاد اختلاف، دودستگی، فرسایش، تزلزل و لغزش در میان نیروهای انقلاب، اهداف خود را دنبال کند.

وی با اشاره به جایگاه رهبر معظم انقلاب در این زمینه گفت: ولی‌فقیه حاضر و ناظر است و از همه ما مطالبه‌گرتر است. رهبر معظم انقلاب نیز تصریح کرده‌اند که روند امور را مطالبه خواهند کرد. از این رو ما نیز به عنوان سربازان ولایت باید مطالبه‌گری را در چارچوب رهنمودهای ایشان دنبال کنیم، اما اجازه ندهیم دشمن این مطالبه‌گری را به ابزاری برای ایجاد اختلاف و شکاف در جبهه انقلاب تبدیل کند.نماینده ولی‌فقیه در سپاه تأکید کرد: نباید اجازه داد این بعثت عظیمی که به برکت خون فرماندهان شهید شکل گرفته و حیات و شهادت آنان هر دو در خدمت اسلام بوده است، با تشدد و اختلاف تضعیف شود. وی خطاب به دشمنان اظهار کرد: آرزوی جدا کردن سپاه از سربازی ولایت، فرمانبرداری از ولایت، جان‌فشانی در مسیر ولایت و بازداشتن این نهاد از دفاع از ولی‌فقیه را به گور خواهید برد. سپاه بر همان عهد خود استوار ایستاده و در همه شرایط، چه در میدان جنگ و چه در دیگر عرصه‌ها، دفاع از ولایت و فدا کردن همه داشته‌های خود در این مسیر را وظیفه شرعی و انقلابی خود می‌داند.حاجی‌صادقی افزود: سپاه بر همان شعار حضرت ابوالفضل العباس(ع) ایستاده است که فرمود: «والله إن قطعتموا یمینی إنی أحامی أبداً عن دینی و عن إمام صادق الیقینی.» سپاه نیز دفاع از دین و ولایت را وظیفه همیشگی خود می‌داند و هرگز از این مسیر عقب‌نشینی نخواهد کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برخی حواشی و فضاسازی‌های اخیر، گفت: آنچه درباره آقای سعید جلیلی نقل کرده‌ام، بر اساس مطالبی است که از خود ایشان شنیده‌ام و امروز نیز همان مطالب را تکرار می‌کنم. نگاه ایشان در این مسائل، نگاهی اخلاق‌مدارانه است.حاجی‌صادقی با درخواست از سعید جلیلی برای روشنگری درباره برخی مسائل افزود: از برادر عزیزمان آقای دکتر جلیلی درخواست می‌کنم شخصاً درباره این سه موضوع و حتی نسبت به نکاتی که بنده مطرح و نقد کردم، با مردم سخن بگوید. همچنین کسانی که در آن جلسات حضور داشته‌اند نیز می‌توانند در این زمینه برای تنویر افکار عمومی توضیح دهند.نماینده ولی‌فقیه در سپاه با رد برخی ادعاها درباره انتشار اسناد محرمانه تصریح کرد: درباره اینکه برخی اسناد دارای طبقه‌بندی با اراده آقای جلیلی افشا شده است، باید تأکید کنم که این موضوع صحت ندارد. ایشان نه‌تنها چنین اقدامی را قبول نداشت، بلکه از منتقدان انتشار اسناد بدون اذن و بدون رعایت ملاحظات و ضوابط امنیتی بود.حاجی‌صادقی ادامه داد: آقای جلیلی بیش از همه از این اسناد و مکاتبات اطلاع دارد، اما با وجود این، هرگز حاضر نشده است برای حفظ امنیت و مصالح نظام حتی یکی از این اسناد را افشا کند.

وی بار دیگر از سعید جلیلی خواست درباره این مسائل برای افکار عمومی توضیح دهد و خطاب به موافقان و مخالفان وی تأکید کرد: همه باید مراقب باشند از مرز تقوا خارج نشوند، زیرا در برابر تک‌تک قضاوت‌ها و سخنانی که درباره دیگران بر زبان می‌آوریم، در پیشگاه خداوند مسئول و پاسخگو هستیم.نماینده ولی‌فقیه در سپاه خاطرنشان کرد: نباید افراد را به اموری که نسبت به آنها یقین نداریم متهم کنیم و همچنین نباید فرماندهان مجاهد انقلاب را که بیش از ۴۰ سال در مسیر انقلاب اسلامی مجاهدت کرده‌اند، به مسائلی نسبت دهیم که دامن آنان از آن مبراست؛ چرا که چنین قضاوت‌هایی مسئولیت سنگینی در پیشگاه الهی به دنبال خواهد داشت. وی خطاب به مردم نیز گفت: ملت ایران بیش از چهار دهه است سپاه را می‌شناسد و آمدوشد دولت‌ها را دیده است. پیوند این نهاد مقدس با ولایت، پیوندی عمیق، مستحکم و خدشه‌ناپذیر است و نه تغییر دولت‌ها، نه فشارهای دشمن، نه فضاسازی‌ها و جنگ روانی و نه تبلیغات رسانه‌ای، هرگز سپاه را از مسیر ولایت‌مداری و اطاعت از رهبر معظم انقلاب منحرف یا متزلزل نخواهد کرد.نماینده ولی‌فقیه در سپاه از مردم خواست با آرامش، امید، روحیه پیروزی، اطمینان به وعده الهی و اعتماد به سپاه در صحنه حضور داشته باشند.

وی با تأکید بر اینکه فرماندهان کنونی سپاه همانند فرماندهان شهید، آماده جان‌فشانی در راه ولایت هستند، اظهار کرد: بی‌انصافی است که میان فرماندهان شهید و فرماندهان امروز سپاه تفاوتی در مسیر ولایت‌مداری قائل شویم. به عنوان کسی که بیش از ۴۰ سال در کنار این عزیزان بوده‌ام، شهادت می‌دهم فرماندهان امروز نیز همانند فرماندهان شهید، آماده‌اند از همه چیز خود بگذرند، اما در برابر ولایت و فرمان ولی‌فقیه سر سوزنی عقب‌نشینی نکنند.حاجی‌صادقی همچنین تأکید کرد: سپاه تحت تأثیر هیچ عاملی، نه تغییر دولت‌ها، نه فشارهای دشمن، نه فضاسازی‌ها و نه تبلیغات، از ولایت‌مداری و اطاعت از رهبر معظم انقلاب دست نخواهد کشید و هرگز از این موضع حق کوتاه نخواهد آمد.

نماینده ولی فقیه در سپاه با اشاره به اصول ولایتمداری در جامعه تأکید کرد: گام اول ولایتمداری بصیرت است و باید مراقب باشیم دشمن بین صفوف ما اختلاف اندازی نکند. حجت‌الاسلام حاجی‌صادقی اظهار کرد: دشمنان بیرونی و هسته‌های نفاق داخلی تلاش می‌کنند تا نیرو‌های انقلاب همدیگر را بخورند و یکدیگر را دفع کنند؛ دشمن نمی‌خواهد نیرو‌های انقلاب علیه آن‌ها اقدام کند.وی ادامه داد: آقا در مذاکرات اذنی دادند؛ لذا ما هم نه جلوتر از رهبری حرکت کنیم و نه تفریط داشته باشیم؛ بلکه مطالبات خود را مطرح کنیم؛ اما باید مراقب باشیم که گرفتار تفرقه نشویم؛ همچنین خواهشم از منادیان و مداحان هم این است که وحدت‌بخش باشیم و بدانیم که رهبر انقلاب اجازه مشروط به مذاکرات دادند و ما هم در عین حفظ مطالبات، حامی باشیم.

نماینده ولی فقیه در سپاه عنوان کرد: ما باید شاکر نعمت رهبری، مردم و اقتدار نیرو‌های مسلح کشورمان باشیم؛ عزم، اراده و آمادگی برای مقابله با دشمنان از همیشه بیشتر بوده است و این جای شکر دارد. امروز رزمندگان ما در سواحل و جزایر، مردانه و با روحیه بالا ایستاده‌اند.حجت‌الاسلام حاجی‌صادقی تاکید کرد: ایرانِ فردا یک ابرقدرت و تأثیرگذار در جهان و تعیین‌کننده معادلات خواهد بود؛ امروز همچنین کشور‌های عربی حاشیه خلیج فارس هم فهمیدند که خاک‌دادن به دشمنان، امنیت به همراه نمی‌آورد.وی افزود: ملت بزرگ ایران در مقابل دشمنان محکم ایستاده و می‌گوید که برای مقابله با استکبار نمی‌هراسد و در میدان ایستاده است.نماینده ولی فقیه در سپاه با اشاره به اقدامات جنایتکارانه دشمنان علیه ایران، خاطرنشان کرد: به دلیل جنایات دشمنان شعار «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» ذکرالله است.

حاجی‌صادقی با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و جهت‌دهی صحیح به شعارهای مردمی اظهار کرد: به برکت امام حسین(ع) و حضرت زینب(س)، همه باید بر محور وحدت حرکت کنیم و شعارهای خود را متوجه استکبار و جبهه دشمن سازیم.وی با اشاره به فرمایش امام خمینی(ره) افزود: امام راحل فرمودند «هرچه فریاد دارید بر سر آمریکا بزنید»؛ بنابراین چرا این فریادها را متوجه خودمان کنیم؟ هرچه فریاد داریم باید بر سر آمریکا و رژیم صهیونیستی باشد.نماینده ولی‌فقیه در سپاه با بیان اینکه شعارهای «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» برخاسته از فرهنگ دینی و انقلابی ملت ایران است، تصریح کرد: این شعارها «ذکرالله» است و خداوند خود درباره دشمنان می‌فرماید: «قاتَلَهُمُ اللهُ».

حاجی‌صادقی با تبیین پیام نهضت عاشورا و پیوند آن با شرایط امروز کشور تأکید کرد: محرم امسال، در کنار ذکر مقدس «یا حسین(ع)»، درس با حسین بودن را به ملت ایران آموخت. امسال حماسه عاشورا بیش از هر زمان دیگری در صحنه عمل تجلی یافت و ملت ایران معنای عینی عاشورا را در میدان مقاومت به نمایش گذاشت.وی ادامه داد: عاشورا یعنی امید، نشاط، اطمینان به مسیر، یقین به پیروزی و ایستادگی تا پایان راه. حسینی بودن تنها به شعار نیست، بلکه همان روحیه‌ای است که یاران امام حسین(ع) در شب عاشورا از خود نشان دادند و اعلام کردند اگر بارها جان خود را از دست بدهند، باز هم در این مسیر خواهند ایستاد.