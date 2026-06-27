دیدار سفیر ایران در گرجستان با وزیر امور خارجه

سید علی موجانی سفیر جمهوری اسلامی ایران در تفلیس، امروز شنبه با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه دیدار و گفتگو کرد.

این دیدار سفیر کشورمان گزارشی از وضعیت روابط دوجانبه، ابتکارها و اقدامات صورت گرفته و برنامه‌های در دست انجام برای توسعه روابط و گسترش همکاری‌ها میان جمهوری اسلامی ایران و گرجستان ارائه کرد.

وزیر امور خارجه با اشاره به روابط تاریخی و پیوندهای دیرینه ایران و گرجستان، بر ضرورت تقویت همکاری‌ها و گسترش تعاملات و رایزنی‌های دوجانبه در تمامی حوزه‌های مورد علاقه، در چارچوب احترام متقابل و منافع مشترک تأکید کرد.

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