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دیدار سفیر ایران در گرجستان با وزیر امور خارجه

دیدار سفیر ایران در گرجستان با وزیر امور خارجه
کد خبر : 1805184
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سفیر جمهوری اسلامی ایران در تفلیس، امروز شنبه با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه دیدار و گفتگو کرد.

سید علی موجانی سفیر جمهوری اسلامی ایران در تفلیس، امروز شنبه با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه دیدار و گفتگو کرد.

این دیدار سفیر کشورمان گزارشی از وضعیت روابط دوجانبه، ابتکارها و اقدامات صورت گرفته و برنامه‌های در دست انجام برای توسعه روابط و گسترش همکاری‌ها میان جمهوری اسلامی ایران و گرجستان ارائه کرد.

وزیر امور خارجه با اشاره به روابط تاریخی و پیوندهای دیرینه ایران و گرجستان، بر ضرورت تقویت همکاری‌ها و گسترش تعاملات و رایزنی‌های دوجانبه در تمامی حوزه‌های مورد علاقه، در چارچوب احترام متقابل و منافع مشترک تأکید کرد.

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