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عملکرد سامانه جامع مدیریت انرژی در کمیسیون صنایع مجلس بررسی می‌شود

عملکرد سامانه جامع مدیریت انرژی در کمیسیون صنایع مجلس بررسی می‌شود
کد خبر : 1805179
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اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس، این هفته با حضور در سازمان فناوری اطلاعات ایران به بررسی عملکرد سامانه جامع مدیریت انرژی خواهند پرداخت.

به گزارش ایلنا، نشست‌های این هفته کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی روز‌های دوشنبه و سه شنبه (۸و ۹ تیرماه) برگزار خواهند شد.

 

دستورکار این کمیسیون به شرح ذیل است:

_حضور اعضای کمیسیون در سازمان توسعه تجارت

_حضور اعضای کمیسیون در سازمان فناوری اطلاعات ایران به منظور بررسی عملکرد سامانه جامع مدیریت انرژی. 

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