عملکرد سامانه جامع مدیریت انرژی در کمیسیون صنایع مجلس بررسی میشود
کد خبر : 1805179
اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس، این هفته با حضور در سازمان فناوری اطلاعات ایران به بررسی عملکرد سامانه جامع مدیریت انرژی خواهند پرداخت.
به گزارش ایلنا، نشستهای این هفته کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی روزهای دوشنبه و سه شنبه (۸و ۹ تیرماه) برگزار خواهند شد.
دستورکار این کمیسیون به شرح ذیل است:
_حضور اعضای کمیسیون در سازمان توسعه تجارت
_حضور اعضای کمیسیون در سازمان فناوری اطلاعات ایران به منظور بررسی عملکرد سامانه جامع مدیریت انرژی.