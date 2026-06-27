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غریب آبادی:

عبور ایمن از تنگه هرمز به غیر از مسیر‌های ایران، تضمین نمی‌شود

عبور ایمن از تنگه هرمز به غیر از مسیر‌های ایران، تضمین نمی‌شود
کد خبر : 1805152
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معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه بر عدم تضمین عبور ایمن در تنگه هرمز با ترتیبات مبهم، مسیر‌های موازی یا تصمیم‌سازی خارج از ملاحظات ایران تاکید کرد.

به گزارش ایلنا، کاظم غریب‌آبادی معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه در پیامی در شبکه ایکس نوشت:

عبور ایمن در تنگه هرمز با ترتیبات مبهم، مسیر‌های موازی یا تصمیم‌سازی خارج از ملاحظات ایران، به عنوان دولت ساحلی، تضمین نمی‌شود.

هر چارچوب معتبر باید بر هماهنگی با ایران و مفاد بند پنج یادداشت تفاهم اسلام آباد استوار باشد. در غیر این‌صورت، نتیجه، تعلیق مسیر تعیین شده موازی می‌شود.

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