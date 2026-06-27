برخورد قاطع قوه قضاییه با فساد بدون اغماض و بهصورت واقعی است
معاون قضایی قوه قضاییه گفت: برخورد با فساد در دوره ۵ساله قوه قضاییه بدون اغماض و واقعی است.
به گزارش ایلنا، حجتالاسلام والمسلمین علی مظفری در جلسه شورای قضایی استان زنجان با عرض تسلیت ایام سوگواری اباعبدالله الحسین علیه السلام، قائد شهید و با گرامیداشت هفته قوه قضاییه و شهدای مظلوم هفتم تیر، گفت:در دوره ۵ ساله حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای، رئیس قوه قضاییه تلاشهای حداکثری برای اجرای سیاستهای کلی نظام و فرمایشات رهبر شهید انقلاب اسلامی انجام شده است.
وی با بیان اینکه مبارزه با فساد از مسائل مهم قوه قضاییه است، افزود: رسیدگیها و برخوردها در دوزه فساد در این دوره بدون اغماض و بصورت تخصصی، واقعی و عملی است.
معاون قضایی قوه قضاییه اظهار داشت: یکی از اقدامات شاخص قوه قضاییه کاهش زمان رسیدگی و رفع اطاله دادرسی است که این امر از دغدغههای مسئولان عالی قوه قضاییه نیز است.
حجتالاسلام والمسلمین مظفری افزود: یکی از مظلومیتهای قوه قضاییه کمبود امکانات و نیروی انسانی است؛ با حجم بالای ورودی پرونده به تشکیلات عدلیه نیازمند توجه بیشتر برای رفع این مشکلات است.
معاون قضایی قوه قضاییه با بیان اینکه ماهیت کار قضایی رعایت تشریفات قانونی و زمانبر بودن آن است؛ خاطر نشان کرد: توجه به این امر زمینه رسیدگی دقیق به پروندهها و صدور احکام متقن برای احقاق حق است.
وی گفت: هوشمندسازی قوه قضاییه از اقدامات ارزشمند در دوره ۵ ساله است، گفت: با این اقدام فرایند دادرسیها به صورت هوشمند انجام میشود.
حجتالاسلام والمسلمین مظفری در پایان سخنان خود بر استفاده از ظرفیت تریبونهای مصلایهای نماز جمعه و امامان جمعه در جهت تبیین دستاوردها و مسائل حقوقی در کاهش آسیبهای اجتماعی تأکید کرد.