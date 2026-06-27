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در نشست مسئولان تشریفات مراسم تشییع رهبری شهید مطرح شد:

تأکید عراقچی بر برگزاری هرچه شایسته‌تر آیین وداع تاریخی مردم با رهبری

تأکید عراقچی بر برگزاری هرچه شایسته‌تر آیین وداع تاریخی مردم با رهبری
کد خبر : 1805145
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نشست مسئولان تشریفات برگزاری مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی با وزیر امور خارجه برگزار شد.

به گزارش ایلنا، مسئولان تشریفات برگزاری مراسم تشییع پیکر آیت‌الله سید علی خامنه‌ای، رهبر شهید انقلاب اسلامی، در نشستی با سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، گزارش هایی از آخرین هماهنگی‌ها و اقدامات اجرایی و برای میزبانی از هیئت‌ها و شخصیت‌های خارجی و برگزاری باشکوه این مراسم ملی و بین‌المللی ارائه کردند.

وزیر امور خارجه کشورمان نیز در این نشست، ضمن اشاره به ضرورت تداوم هماهنگی‌ها و اتخاذ تمهیدات لازم برای برگزاری هرچه شایسته‌تر آیین وداع تاریخی با رهبر شهید انقلاب، بر آمادگی کامل وزارت امور خارجه برای انجام مسئولیت‌های محوله در حوزه‌های سیاسی، تشریفاتی و رسانه‌ای تاکید کرد.

 

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