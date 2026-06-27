به گزارش ایلنا، مسئولان تشریفات برگزاری مراسم تشییع پیکر آیت‌الله سید علی خامنه‌ای، رهبر شهید انقلاب اسلامی، در نشستی با سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، گزارش هایی از آخرین هماهنگی‌ها و اقدامات اجرایی و برای میزبانی از هیئت‌ها و شخصیت‌های خارجی و برگزاری باشکوه این مراسم ملی و بین‌المللی ارائه کردند.

وزیر امور خارجه کشورمان نیز در این نشست، ضمن اشاره به ضرورت تداوم هماهنگی‌ها و اتخاذ تمهیدات لازم برای برگزاری هرچه شایسته‌تر آیین وداع تاریخی با رهبر شهید انقلاب، بر آمادگی کامل وزارت امور خارجه برای انجام مسئولیت‌های محوله در حوزه‌های سیاسی، تشریفاتی و رسانه‌ای تاکید کرد.

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