رئیس کمیته مردمی تشییع رهبر شهید در قم منصوب شد

به گزارش ایلنا،اکبر بهنام‌جو وظایفی را برای حجت‌الاسلام‌والمسلمین مرتضی شعبان‌زاده، جهت راهبری برنامه‌های مردمی مرتبط با آیین وداع و تشییع حضرت آیت‌الله‌العظمی امام سیدعلی حسینی خامنه‌ای (قدس‌الله‌سره‌الشریف) مشخص کرده‌است.

استاندار قم در بخشی از این حکم، ضمن گرامیداشت مقام شامخ شهیدان به عنوان چراغ‌های هدایت اُمت و سرمایه‌های ماندگار عزت و استقلال کشور، بر ضرورت هماهنگی کامل جهت برگزاری این مراسم تاکید کرد.

بر اساس این ابلاغیه، رئیس کمیته مردمی تشییع در قم موظف است با الهام از مکتب شهدا و تحت زعامت حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای (حفظه‌الله)، از تمامی ظرفیت‌های استانی و ملی بهره‌گیری کرده و با همکاری رئیس کارگروه امور فرهنگی، تبلیغی و رسانه‌ای ستاد، زمینه‌های برگزاری باشکوه و در شان مقام والای این رهبر شهید را فراهم آورد.

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