به گزارش ایلنا،رضا حاجی‌پور با انتقاد از واردات برنج همزمان با فصل برداشت، این اقدام را مغایر قانون و آسیب‌زننده به تولید داخلی دانست و گفت: بر اساس قانون، دو ماه پیش از آغاز برداشت برنج و دو ماه پس از آن، واردات این محصول ممنوع است، اما با وجود این ممنوعیت، شاهد ورود برنج خارجی به استان‌های شمالی هستیم که این موضوع خسارت جدی به کشاورزان وارد می‌کند.

وی با اشاره به گزارش‌های میدانی از استان‌های شمالی کشور افزود: برنج‌های وارداتی با تریلی وارد استان‌های مازندران، گیلان و گلستان می‌شود و متأسفانه در برخی موارد، بدون هیچ‌گونه فرآوری، تنها با تعویض گونی و بسته‌بندی، به نام برنج ایرانی و شمال کشور در بازار عرضه می‌شود که این موضوع علاوه بر فریب مصرف‌کنندگان، به اعتبار برنج ایرانی نیز لطمه می‌زند.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس با طرح این پرسش که «چه کسانی پشت این تخلفات قرار دارند؟» اظهار کرد: در شرایطی که هنوز انبارهای کشاورزان از برنج تولید داخل مملو از محصول است، چرا باید اجازه واردات داده شود؟ این اقدام، کشاورزان را زمین‌گیر می‌کند و انگیزه تولید را از آنان می‌گیرد.

حاجی‌پور با انتقاد از عملکرد دستگاه‌های مسئول، گفت: انتظار می‌رود وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی بخش کشاورزی و دستگاه‌های نظارتی با جدیت وارد عمل شوند و با کسانی که قانون را دور می‌زنند و زمینه عرضه برنج خارجی با نام برنج ایرانی را فراهم می‌کنند، برخورد قاطع داشته باشند.

وی با اشاره به شرایط خاص کشور و تلاش کشاورزان در تأمین امنیت غذایی افزود: کشاورزان در همین شرایط سخت و در دوران جنگ اقتصادی، با تمام توان در میدان تولید حضور دارند و امروز کشور به تولید بیش از ۱۲ میلیون تن گندم دست یافته است. شایسته نیست در چنین شرایطی، با تصمیمات نادرست و واردات بی‌ضابطه، تولیدکنندگان داخلی متضرر شوند.

نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: وزیر جهاد کشاورزی در رسانه ملی اعلام کرده است که ذخایر کالاهای اساسی و محصولات غذایی کشور دست‌نخورده و کافی است؛ اگر چنین است، این حجم از واردات برنج با چه توجیهی انجام می‌شود؟ آیا این اقدامات در راستای حمایت از تولید داخلی است یا به زیان کشاورزان تمام می‌شود؟

حاجی‌پور تأکید کرد: تذکر ما به شخص رئیس‌جمهور، وزیر جهاد کشاورزی و همه مسئولان مرتبط این است که اجازه ندهند منافع عده‌ای خاص بر منافع ملی و حقوق کشاورزان ترجیح داده شود. حمایت از تولید داخلی تنها در شعار معنا پیدا نمی‌کند، بلکه باید در تصمیمات اجرایی و سیاست‌های تجاری کشور نیز نمود داشته باشد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: کمیسیون کشاورزی مجلس این موضوع را با جدیت پیگیری خواهد کرد و اجازه نخواهد داد حقوق برنج‌کاران کشور و اعتبار محصول ایرانی قربانی واردات بی‌ضابطه و تخلفات احتمالی در بازار شود.

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