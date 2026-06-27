رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس:
از ظرفیت دستگاههای اجرایی برای حمایت از برنامههای زنان استفاده میکنیم
رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت تقویت همکاریهای مشترک با سازمان بسیج جامعه زنان، گفت: نقش زنان در عرصه «جنگ رمضان» باید حفظ، تقویت و بهصورت هدفمند هدایت شود و فراکسیون زنان مجلس آمادگی دارد با تدوین نقشه راه مشترک و بهرهگیری از ظرفیت دستگاههای اجرایی، از برنامههای این سازمان حمایت کند.
به گزارش ایلنا، زهرا خدادادی رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی، در نشست با رئیس سازمان بسیج جامعه زنان، ضمن تقدیر از اقدامات صورتگرفته، بر ضرورت حفظ، تقویت و هدایت هدفمند نقش زنان در «جنگ رمضان» تأکید کرد.
وی با بیان اینکه اقدامات و گزارشهای ارائهشده، ارزشمند، اثرگذار و امیدبخش است، اظهار داشت: لازم است با تعریف طرحها و پروژههای مشترک میان فراکسیون زنان و خانواده مجلس و سازمان بسیج جامعه زنان، این ظرفیتها به نتایج عملیاتی تبدیل شود.
رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی افزود: ضروری است نقشه راه مشترک، زمانبندی اجرای برنامهها و پروژههای اولویتدار برای همکاریهای آتی تدوین و ارائه شود.
خدادادی با اشاره به محدودیتهای اعتباری سازمان بسیج جامعه زنان و با توجه به تعیین تکلیف بودجه سال جاری، خاطرنشان کرد: فراکسیون زنان و خانواده مجلس آمادگی دارد از طریق ایجاد بسترهای همکاری و بهرهگیری از ظرفیت دستگاههای اجرایی و نهادهای مختلف، در جهت تقویت و پشتیبانی از برنامههای این سازمان همکاری لازم را به عمل آورد.
در ادامه این نشست، رویا حیدرزاده رئیس سازمان بسیج جامعه زنان، ضمن معرفی مأموریتها و ظرفیتهای این سازمان، به تشریح برنامهها و اقدامات جاری پرداخت.
وی با بیان اینکه دو مأموریت اصلی در سازمان بسیج جامعه زنان دنبال میشود، گفت: عمقبخشی درونسازمانی و تعریف و اجرای مأموریتهای تخصصی در حوزه زنان و خانواده، دو محور اصلی فعالیتهای این سازمان است.
حیدرزاده در ادامه ظرفیتهای سازمان بسیج جامعه زنان را تشریح کرد و افزود: فعالیت شبکه نخبگانی در حوزه زنان و خانواده، ظرفیتهای فرهنگی و تربیتی، بخش رصد و پایش تحولات حوزه زنان و خانواده در سطح کشور با هدف مدیریت، تحلیل و بررسی مسائل و حرکت به سمت راهاندازی اندیشگاه مرکزی و اتصال آن به اندیشکدههای استانی، انتشار ماهنامه تخصصی و فعالیت در حوزه مدیریت کارآمدی اقتصادی از مهمترین ظرفیتهای این سازمان به شمار میرود.
وی همچنین گزارشی از اقدامات قرارگاه بانوان در جریان جنگ ۱۲ روزه ارائه کرد و گفت: با مشارکت نیروهای مردمی در تمامی استانها، اقدامات گستردهای در حوزههای امدادی، پشتیبانی، امنیتی و خدمترسانی انجام شده است.
رئیس سازمان بسیج جامعه زنان با اشاره به شکلگیری عرصه جدید فعالیت در قالب «جنگ رمضان»، اظهار داشت: این برنامه با تمرکز بر خانوادههای حاضر در میدان و همچنین خانوادههایی که تاکنون به این عرصه ورود نکردهاند، برنامهریزی شده و در این راستا کتابچه راهنما تهیه و لینک آن در اختیار رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس قرار گرفته است.
وی همچنین از اجرای برنامه «میناب ۲۰۲۶»، تأسیس انجمن مادران میناب، تولید مستند توسط خبرنگاران شناختهشده زن از کشورهای مختلف و آماده بودن سامانه معرفی زنان شهیده برای بهرهبرداری بهعنوان دیگر برنامههای آتی سازمان بسیج جامعه زنان خبر داد.