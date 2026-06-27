نگهداری دارو بدون توجه به عمر مصرف، اتلاف منابع ملی است

به گزارش ایلنا، بابک رضازاده با اشاره به اهمیت به‌روزرسانی ذخایر راهبردی دارویی کشور، گفت: در حوزه دارو صرف وجود ذخیره کافی ملاک نیست بلکه کیفیت، قابلیت مصرف و زمان ماندگاری اقلام نیز به همان اندازه اهمیت دارد و باید به‌صورت مستمر مورد پایش قرار گیرد.

وی افزود: ذخایر راهبردی دارو بخشی از پشتوانه امنیت سلامت کشور محسوب می‌شود و لازم است مدیریت این ذخایر به شکلی انجام شود که در شرایط عادی و همچنین مواقع بحران، امکان دسترسی سریع و مطمئن به داروهای مورد نیاز وجود داشته باشد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: نگهداری اقلام دارویی بدون توجه به استانداردهای ماندگاری و چرخه جایگزینی، علاوه بر تحمیل هزینه به نظام سلامت، می‌تواند در مقاطع حساس کشور چالش‌هایی در حوزه تأمین ایجاد کند؛ بنابراین به‌روزرسانی مستمر ذخایر و کنترل کیفیت باید به عنوان یک اصل اجرایی دنبال شود.

رضازاده با تأکید بر مسئولیت‌پذیری تأمین‌کنندگان اظهار کرد: شرکت‌هایی که در حوزه تأمین ذخایر راهبردی فعالیت می‌کنند باید نسبت به کیفیت، زمان مصرف و شرایط نگهداری داروها پاسخگو باشند و سازوکارهای نظارتی نیز به‌گونه‌ای طراحی شود که از اتلاف منابع جلوگیری شود.

نماینده مردم مشکین شهر در مجلس دوازدهم، افزود: مدیریت ذخایر دارویی، موضوع لجستیکی نیست بلکه بخشی از سیاست‌گذاری کلان سلامت کشور محسوب می‌شود و هماهنگی میان سازمان غذا و دارو، تولیدکنندگان، شرکت‌های پخش و نهادهای نظارتی می‌تواند پایداری بیشتری در زنجیره تأمین ایجاد کند.

این نماینده مجلس، یادآور شد: کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز موضوع پایداری ذخایر راهبردی، ارتقای نظارت و حفظ کیفیت اقلام دارویی را از جمله موضوعات مهم حوزه سلامت دنبال می‌کند تا دسترسی مردم به دارو در شرایط مختلف با کمترین اختلال همراه باشد.

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: هر اقدامی که به کاهش هدررفت منابع، افزایش اطمینان از کیفیت دارو و تقویت امنیت دارویی کشور منجر شود، باید با جدیت مورد حمایت قرار گیرد.

انتهای پیام/