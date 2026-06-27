درخواست استاندار خوزستان برای اعزام بالگرد آبپاش برای مهار آتشسوزی منطقه حفاظتشده خاییز
استاندار خوزستان خواستار اعزام بالگرد آبپاش برای مهار آتشسوزی منطقه حفاظتشده خاییز شد.
به گزارش ایلنا، در پی تداوم آتشسوزی در منطقه حفاظتشده خاییز و تشدید شرایط ناشی از وزش باد، سید محمدرضا موالیزاده، استاندار خوزستان، در تماس با سردار ساجدینیا، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، ضمن ارائه گزارشی از آخرین وضعیت حریق در منطقه حفاظت شده خاییز بهبهان، خواستار بسیج امکانات ملی برای مهار آتشسوزی شد.
استاندار خوزستان با اشاره به گستردگی آتشسوزی و دشواری عملیات اطفای حریق، بر ضرورت اعزام یک فروند بالگرد آبپاش از سوی جمعیت هلال احمر و سایر دستگاههای مسئول تأکید کرد.
استاندار خوزستان از بامداد امروز بهصورت مستمر روند مهار آتشسوزی را با مسئولان محلی، استانی و دستگاههای امدادی پیگیری کرده است.