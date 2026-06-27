خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

درخواست استاندار خوزستان برای اعزام بالگرد آب‌پاش برای مهار آتش‌سوزی منطقه حفاظت‌شده خاییز

درخواست استاندار خوزستان برای اعزام بالگرد آب‌پاش برای مهار آتش‌سوزی منطقه حفاظت‌شده خاییز
کد خبر : 1805118
لینک کوتاه کپی شد.

استاندار خوزستان خواستار اعزام بالگرد آب‌پاش برای مهار آتش‌سوزی منطقه حفاظت‌شده خاییز شد.

به گزارش ایلنا، در پی تداوم آتش‌سوزی در منطقه حفاظت‌شده خاییز و تشدید شرایط ناشی از وزش باد، سید محمدرضا موالی‌زاده، استاندار خوزستان، در تماس با سردار ساجدی‌نیا، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، ضمن ارائه گزارشی از آخرین وضعیت حریق در منطقه حفاظت‌ شده خاییز بهبهان، خواستار بسیج امکانات ملی برای مهار آتش‌سوزی شد.

استاندار خوزستان با اشاره به گستردگی آتش‌سوزی و دشواری عملیات اطفای حریق، بر ضرورت اعزام یک فروند بالگرد آب‌پاش از سوی جمعیت هلال احمر و سایر دستگاه‌های مسئول تأکید کرد.

استاندار خوزستان از بامداد امروز به‌صورت مستمر روند مهار آتش‌سوزی را با مسئولان محلی، استانی و دستگاه‌های امدادی پیگیری کرده است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی