پیام تسلیت امیر سرلشکر حاتمی به مناسبت درگذشت پدر دبیر شورای عالی امنیت ملی

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، امیر سرلشکر «امیر حاتمی»، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران با صدور پیامی، درگذشت حاج ابراهیم ذوالقدر، پدر محمدباقر ذوالقدر، دبیر شورای عالی امنیت ملی را تسلیت گفت و برای کلیه بازماندگان، صبر جمیل و برای آن مرحوم سعید، مغفرت و هم‌نشینی با شهدا را مسالت کرد.

متن این پیام، به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

جناب آقای دکتر محمدباقر ذوالقدر

نماینده محترم رهبر معظم انقلاب و دبیر شورای عالی امنیت ملی

با سلام و احترام:

درگذشت پدر بزرگوارتان، حاج ابراهیم ذوالقدر، موجب تاثر و تالم فراوان شد. پدری فرزانه که با ایمان راسخ به خداوند متعال و تمسک به ولایت و معارف اهل‌بیت (علیهم‌السلام)، فرزندانی مجاهد و متعهد به مسیر خدمت به اسلام عزیز و انقلاب اسلامی پرورش داد و عمری خالصانه در راستای تحقق آرمان‌های متعالی این مکتب گام برداشت، ان شاء الله به فضل الهی در پیشگاه حضرت ربوبی از جایگاهی رفیع و اجری عظیم برخوردار خواهد بود.

امید است به حرمت ایام عزاداری سید و سالار شهیدان، حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یاران باوفایش، روح بلند پدر بزرگوارتان مورد رحمت و عنایت خاص پروردگار قرار گیرد.

اینجانب با عرض تسلیت خدمت جنابعالی و بیت مکرم، از محضر حضرت حق، برای آن فقید سعید، آمرزش، مغفرت و هم‌نشینی با شهدا و امام شهیدان و برای کلیه بازماندگان، صبر جمیل و اجر جزیل، خواستارم.