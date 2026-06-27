به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام والمسلمین علی عبداللهی امروز همزمان با هفته قوه قضاییه، با حضور در منزل شهیدان غلامرضا کمانی و وحید حیدرپور از شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

رئیس حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه در این دیدار گفت: صبوری و ایستادگی خانواده‌های معظم شهدا در کنار بصیرت دینی و انقلابی آنها در هر سه جنگ تحمیلی و در سایر وقایع و حوادث، تا کنون هر گونه دسیسه و نقشه دشمنان را نقش بر آب کرده و علاوه بر ایجادآرامش در جامعه، موجب حفظ و بقای انقلاب شده است.

وی در ادامه با تأکید بر جایگاه شهدا نزد خداوند گفت: جایگاه شهید نزد خدا‌وند در بالاترین مراتب قرار دارد که در هیچ زمانی، ارزش و مقام او ضایع نمی‌شود و طبق آیات قرآن از حیات برتری نسبت به دیگران برخوردار هستند و در حقیقت راهی به سوی رستگاری و رسیدن به نعمت‌های الهی در کنار انبیاء، صدیقین و صالحین است.

رئیس حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه افزود: شهدا از منزلت ویژه‌ای نزد خداوند برخوردارند و فرهنگ شهادت همچنان مهم‌ترین سرمایه معنوی جامعه اسلامی به شمار می‌رود که باید بعنوان یک خط ماندگار و روشن و نیروی محرکه جامعه برای هدایت مردم به سوی حق طلبی و استکبار ستیزی بهره برد.

وی با اشاره به هدف قرار دادن مدارس، زندان و زیر ساخت‌های حیاتی کشور توسط رژیم‌های تروریستی آمریکا و اسرائیل افزود: این حملات ددمنشانه و کشتار بی رحمانه مردم عادی، کودکان و زنان بی‌دفاع و زندانیان که از حقوق خاص برخوردار هستند، بیانگر اوج رذالت، درماندگی و استیصال دشمنان و بی خاصیت بودن مجامع به اصلاح حقوق بشری و بین المللی است که چشم خود را به روی این همه جنایت بسته است، اما مسئولین با قدرت بدنبال استفیای حقوق حقه ملت ایران در مراجع قضایی و حقوقی بین المللی هستند و ذره‌ای کوتاه نخواهند آمد.

حجت‌الاسلام والمسلمین عبداللهی با گرامیداشت یاد و خاطر امام شهید انقلاب و شهدای والامقام و تسلیت ایام سوگواری شهادت سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام بیان داشت: امام شهید ما ارادت خاصی به خانواده‌های معظم شهدا داشتند و آنها را در زمره مجاهدان فی سبیل‌الله می‌دانستند که با صبر و بردباری و موقعیت شناسی خود از ثمره خون پاک شهدا صیانت می‌کنند و اجازه سوء استفاده به معاندین و دشمنان را نمی‌دهند. اینها همان ملتی هستند که خود را ملت شهادت و ملت امام حسین علیه السلام می‌دانند که در مکتب نورانی سید الشهداء علیه اسلام و امامین انقلاب تریبت یافته و رشد کردند و توانستند اینگونه در برابر استبکار جهانی بایستند و شعار هیهات من الذله سر بدهند و نور امید را در دل مستضعفان عالم روشن کنند.

وی ادامه داد: به تعبیر آقای شهیدمان این ملت مبعوث شده یکبار دیگر نشان دادند که از مرگ و شهادت ترسی ندارند و تا پای جان در پای آرمان‌های انقلاب و شهدا ایستاده‌اند، لذا مسئولین نیز باید قدردان این مردم عزیز باشند و خدمت به آنها را افتخار و موهبت الهی بدانند و از هیچ کوششی برای رفع مشکلات و نیازمند‌های آنها کوتاهی نکنند، قوه قضاییه نیز همواره خود را در کنار این مردم و خادم آنها می‌داند و برای احقاق حقوق آنها، هیچ خط قرمزی نداشته و نخواهد داشت.

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