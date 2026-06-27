تشکیل کارگروه مشترک دادستانی کل کشور و کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی

به گزارش ایلنا، صبح امروز اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با حضور در دادستانی کل کشور با حجت‌الاسلام والمسلمین محمد موحدی‌آزاد دادستان کل کشور و جمعی از معاونان وی دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

در ابتدای این نشست، دادستان کل کشور ضمن تسلیت ایام محرم و شهادت حضرت امام سجاد علیه‌السلام و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و شهدای خدمت، به‌ویژه رهبر شهید، اظهار کرد: نور حسینی و فرهنگ عاشورایی، سراسر جهان را فرا خواهد گرفت و امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند ترویج و تعمیق این فرهنگ در جامعه هستیم.

وی همچنین با اشاره به نامگذاری این ایام به عنوان هفته قوه قضاییه، گفت: درود می‌فرستیم به روح بلند شهید آیت‌الله بهشتی و همراهان شهیدش و امیدواریم همه ما بتوانیم در این مقطع حساس، به وظایف و مسئولیت‌های خود به‌درستی عمل کنیم.

حجت‌الاسلام و المسلمین موحدی‌آزاد در ادامه سخنان خود با اشاره به مبانی فکری و اعتقادی نظام جمهوری اسلامی تصریح کرد: نظام جمهوری اسلامی ایران بر پایه تفکر ناب شیعه دوازده امامی استوار شده و بسیاری از قواعد، ارزش‌ها و هنجار‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در این نظام، با هدایت و رهبری بزرگان انقلاب، به‌ویژه رهبر شهید قاعده‌مند و فرهنگ‌سازی شده است.

وی افزود: در جمهوری اسلامی، به فضل الهی، زمینه‌ها و امکانات لازم برای پیشرفت در عرصه‌های مختلف وجود دارد و آنچه بیش از همه ضرورت دارد، همکاری، همدلی و هم‌افزایی همه‌جانبه میان قوا و دستگاه‌ها برای دستیابی به پیشرفت مطلوب است.

دادستان کل کشور با تأکید بر ضرورت نقد منصفانه اظهار کرد: ممکن است در برخی حوزه‌ها مشکلات و کاستی‌هایی وجود داشته باشد، اما باید با نگاه مسئولانه، نقد منصفانه و روحیه حل مسئله به میدان آمد و برای رفع مشکلات تلاش کرد.

آغاز اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی در دادستانی کل کشور

این مقام عالی قضایی در بخش دیگری از سخنان خود از آغاز اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی در دادستانی کل کشور خبر داد و گفت: با تعیین چند قاضی ویژه، روند اجرای این اصل در دادستانی کل کشور آغاز شده است و هر جا ظن و قرینه‌ای نسبت به تحصیل اموال نامشروع وجود داشته باشد، دادستانی با جدیت به موضوع ورود خواهد کرد.

جوانی جمعیت، سقط جنین و عفاف و حجاب از موضوعات مهم مورد پیگیری است

وی در ادامه با اشاره به موضوع جوانی جمعیت گفت: در این حوزه، همه نهاد‌ها و دستگاه‌ها دارای مسئولیت هستند و دادستانی کل کشور نیز وظیفه پیگیری، رصد و نظارت را بر عهده دارد. مجلس شورای اسلامی نیز می‌تواند با مطالبه از دستگاه‌های مسئول، زمینه اجرای بهتر قوانین مربوطه را فراهم کند.

دادستان کل کشور همچنین با اشاره به برخی مسائل فرهنگی و اجتماعی تصریح کرد: در این حوزه‌ها، قوانین مشخصی وجود دارد و این موضوعات در حال پیگیری است و دستگاه قضایی نسبت به اجرای قانون در این زمینه‌ها اهتمام دارد.

حجت‌الاسلام‌و المسلمین موحدی‌آزاد در پایان سخنان خود، ضمن قدردانی از حضور اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس، بر آمادگی دادستانی کل کشور برای همکاری با مجلس شورای اسلامی تأکید کرد و گفت: دادستانی کل کشور آمادگی دارد در تمامی زمینه‌هایی که به مسائل حقوقی و قضایی مربوط می‌شود، در کنار مجلس شورای اسلامی باشد و برای حل مسائل کشور کمک کند.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس: دستگاه قضا در مقاطع حساس، اقدامات ارزنده‌ای انجام داده است

در ادامه این دیدار، مرتضی آقاتهرانی رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، نیز ضمن قدردانی از عدلیه و تبریک هفته قوه قضاییه، اظهار کرد: دستگاه قضا در مقاطع مختلف، به‌ویژه در شرایط حساس و بحرانی، اقدامات ارزنده و مؤثری انجام داده است که از جمله آن می‌توان به صدور احکام توقیف اموال جاسوسان در دوره جنگ تحمیلی اشاره کرد.

وی همچنین بر ضرورت تقویت تعامل و همکاری میان مجلس و قوه قضاییه برای حل مسائل فرهنگی، اجتماعی و حقوقی کشور تأکید کرد.

در ادامه این نشست، هر یک از نمایندگان عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی نیز به بیان دیدگاه‌ها، دغدغه‌ها و مسائل مورد نظر خود در حوزه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی و حقوقی پرداختند.

در پایان این جلسه، مقرر شد کارگروهی مشترک میان کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی و دادستانی کل کشور تشکیل شود تا از طریق آن، نظرات، پیشنهادها، دغدغه‌ها و مشکلات موجود به‌صورت منظم بررسی و پیگیری شود.

انتهای پیام/