احتمال حذف ۳ دهک پردرآمد از افزایش رقم کالابرگ/ افزایش ۲۰ درصدی کالابرگ کافی نیست

مهرداد لاهوتی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره تأکید اخیر رئیس‌جمهور بر افزایش مبلغ کالابرگ برای حمایت از معیشت مردم و چگونگی اجرای این وعده، اظهار کرد: باتوجه به این‌که رئیس‌جمهور هم دستور افزایش رقم کالابرگ را داده‌اند در آخرین جلسه‌ای که ما در بانک مرکزی داشتیم، هیچ بحثی در این زمینه وجود نداشت و همگی موافق این مساله موضوع بودند، در حال حاضر هم هماهنگی‌های لازم برای اجرای این تصمیم در حال انجام است.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه هم دولت و هم مجلس معتقدند که باتوجه به شرایط، رقم کالابرگ باید افزایش پیدا کند، عنوان کرد: بحث اصلی در این زمینه این است که چه میزان رقم کالابرگ باید افزایش پیدا کند؟ آقای همتی، رئیس بانک مرکزی، نگاه‌شان در این موضوع این بود که این رقم ۲۰ درصد افزایش پیدا کند. اما در جلسه تأکید شد که با توجه به شرایط اقتصادی و معیشتی مردم، امکان بررسی ارقام بالاتر هم وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه باتوجه به شرایط، ۲۰ درصد عدد کافی و لازمی برای این اقدام نیست، عنوان کرد: من نظر شخصی خودم را بیان می‌کنم؛ معتقدم افزایش ۲۰ درصدی برای بالا بردن رقم کالابرگ کافی نیست. یعنی مثلاً اگر یک میلیون به یک میلیون و دویست هزار تومان افزایش پیدا کند، عدد مناسبی نیست چراکه رقم سبد معیشتی مردم امروز با شرایط موجود خیلی بیشتر از این عدد افزایش پیدا کرده است.

لاهوتی درخصوص پیشنهادات مجلس برای افزایش رقم کالابرگ، اظهار داشت: پیشنهاداتی در این زمینه ارائه شده است یکی از پیشنهادات این بود که به همه کالابرگ تعلق نگیرد؛ زیرا همانطور که می‌دانید یارانه به همه تعلق نمی‌گیرد اما کالابرگ به همه داده می‌شود پیشنهاد ما در آنجا این بود که به جای اینکه ۲۰ درصد رقم کالابرگ را افزایش دهیم، آن را به همه ندهیم. درست است که همه ما زیر یک چتر هستیم و زندگی می‌کنیم اما سه دهک‌های بالای جامعه، یک میلیون تومان را نگیرند، اتفاقی در زندگی‌شان رخ نمی‌دهد، ولی دهک‌های پایین جامعه نیازمند این تغییرات و افزایش ارقام هستند.

وی ادامه داد: یک بحث دیگر این بود که سه دهک بالایی جامعه افزایش رقم کالابرگ شامل‌شان نشود و به جای آن برای ۷ دهک باقی افزایشی بالاتر از ۲۰ درصد داده شود که این در مراحل پایانی تصمیم‌گیری است. ان‌شاءالله به‌زودی این اتفاق خواهد افتاد، زیرا همه اعتقاد به افزایش رقم کالابرگ دارند و محاسبات را انجام می‌دهند.

لاهوتی در پاسخ به این پرسش که رئیس‌جمهور تأکید کرده افزایش مبلغ کالابرگ باید متناسب با نرخ تورم باشد و با توجه به اینکه تورم واقعی جامعه حدود ۵۰ درصد برآورد می‌شود، این افزایش چگونه قرار است عملیاتی شود، گفت: باید در این زمینه دقت کنیم محاسبه تورم در زمانی که تصمیم برای این موضوع گرفته شد، چقدر بوده است و زمانی که جنگ اتفاق افتاد، چه تغییری در تورم ایجاد شد؟

وی ادامه داد: مثلاً تورم قبل از آغاز جنگ ۴۰ درصد بوده است، به طور مثال تورم به ۷۰ درصد رسید، برای مردم تورم ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده است، طبیعتاً این رقم هم باید ۳۰ درصد افزایش پیدا کند، آقای همتی دقیقاً همین نکته را مطرح کرد.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه بیان کرد: آقای همتی در آن جلسه مطرح کردند زمانی که بحث یک میلیون برای کالابرگ‌ها مطرح بود، بعد از جنگ تورم ۲۰ درصد افزایش پیدا کرده است بنابراین باید رقم‌ کالابرگ این مقدار افزایش پیدا کند؛ درصوتی که اعتقاد ما بر این است که افزایش رقم کالابرگ باید بیشتر از ۲۰ درصد باشد.

وی در پاسخ به این پرسش که برخی نمایندگان اعلام کرده‌اند با ازسرگیری جلسات علنی مجلس، موضوع افزایش مجدد حقوق‌ها را با توجه به شرایط اقتصادی پیگیری خواهند کرد، آیا امکان دارد حقوق‌ها در سال جاری برای بار دوم افزایش یابد، گفت: محدودیت قانونی نداریم، اما بعید می‌دانم این اتفاق صورت گیرد.

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