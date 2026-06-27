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انتخابات شورا‌ها دو ماه پس از اعلام رسمی پایان جنگ برگزار خواهد شد

انتخابات شورا‌ها دو ماه پس از اعلام رسمی پایان جنگ برگزار خواهد شد
کد خبر : 1805092
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رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور گفت: براساس مصوبه شعام، انتخابات شوراها دو ماه پس از پایان جنگ برگزار خواهد شد و هیچ‌گونه تأخیر مضاعفی در این زمینه رخ نخواهد داد.

به گزارش ایلنا، محمد صالح جوکار  با اشاره به آخرین وضع برگزاری انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی کشور کشور گفت: براساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی، این انتخابات دو ماه پس از پایان جنگ برگزار خواهد شد و هیچ‌گونه تأخیر مضاعفی در این زمینه رخ نخواهد داد.

رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور ادامه داد: البته این انتخابات به دلیل شرایط جنگی به تعویق افتاد؛ چون با وجود  آمادگی کامل ستاد انتخابات کشور و هیئت نظارت، تأمین امنیت مردم اولویت نخست بود.

وی افزود: از طرفی نیز طبق مصوبه شورای عالی امنیت ملی، تعیین زمان دقیق برگزاری این انتخابات منوط به اعلام رسمی پایان جنگ از سوی این شورا است.

این نماینده مجلس در دوره دوازدهم خاطرنشان کرد: همچنین درباره برگزاری انتخابات مجلس در دوره آینده و ریاست جمهوری نیز با توجه به فاصله احتمالی سه تا چهار ماهه میان این دو انتخابات، که فاصله زمانی کوتاهی برای برگزاری دو رویداد مهم محسوب می‌شود، و همچنین با استناد به بند ۱۸ سیاست‌های کلی انتخابات که بر لزوم فاصله دوساله میان انتخابات‌ها تأکید دارد، لازم است هماهنگی لازم میان مجلس و دولت صورت گیرد تا تاریخ مناسبی به‌صورت مشترک برای برگزاری هر دو انتخابات تعیین شود.

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