هشدار محسن رضایی به آمریکا درباره نقض تفاهمنامه
کد خبر : 1805082
فرمانده سپاه در دوران جنگ تحمیلی با اعلام هشدار به آمریکا در زمینه نقض بندهایی از تفاهمنامه با تداوم تنشآفرینی در تنگه هرمز، تصریح کرد: پاسخ نقض هر بند از تفاهمنامه، سریع و کوبنده خواهد بود.
به گزارش ایلنا، محسن رضایی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «آمریکا با حمایت از اقدامات نیروی نیابتی خود در منطقه، بند اول تفاهمنامه و با ادامه تنشآفرینی در تنگه هرمز، بند پنجم را نقض کرده است. پاسخ نقض هر بند از تفاهمنامه، سریع و کوبنده خواهد بود.»