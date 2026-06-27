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هشدار محسن رضایی به آمریکا درباره نقض تفاهم‌نامه

هشدار محسن رضایی به آمریکا درباره نقض تفاهم‌نامه
کد خبر : 1805082
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فرمانده سپاه در دوران جنگ تحمیلی با اعلام هشدار به آمریکا در زمینه نقض بندهایی از تفاهم‌نامه با تداوم تنش‌آفرینی در تنگه هرمز، تصریح کرد: پاسخ نقض هر بند از تفاهم‌نامه، سریع و کوبنده خواهد بود.

به گزارش ایلنا، محسن رضایی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «آمریکا با حمایت از اقدامات نیروی نیابتی خود در منطقه، بند اول تفاهم‌نامه و با ادامه تنش‌آفرینی در تنگه هرمز، بند پنجم را نقض کرده است. پاسخ نقض هر بند از تفاهم‌نامه، سریع و کوبنده خواهد بود.»

 

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