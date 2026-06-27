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با حضور خانواده شهدا و بازمانده های ناوشکن دنا؛

برنامه آیینی من ایرانم برگزار شد

برنامه آیینی من ایرانم برگزار شد
کد خبر : 1805058
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برنامه آیینی و فرهنگی «من ایرانم» با حضور خانواده شهدا و بازماندگان ناوشکن دنا، جمعی از هنرمندان و اقشار مختلف مردم در باغ فردوس تهران برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش،  برنامه آیینی «من ایرانم» با حضور خانواده شهیدان وزیری و اسفندیاری از شهدای ناوشکن دنا، ناوبان دوم عطایی از بازماندگان ناوشکن دنا ، جمعی از مسئولان نیروی دریایی ارتش، آحاد مردم و برخی هنرمندان در باغ فردوس برگزار شد.

در این رویداد فرهنگی و اجتماعی، از قطعه موسیقی «دنا» با صدای حامد زمانی رونمایی شد. همچنین ناوبان دوم عطایی در بخشی از برنامه به روایت خاطرات و مقاومت کارکنان ناوشکن دنا پرداخت و حاضران را با بخشی از ایثار و فداکاری دریادلان این شناور آشنا کرد.

در بخش دیگری از این مراسم، حاضران به یاد شهدای ناوشکن دنا با روشن کردن شمع، یاد و خاطره این شهیدان را گرامی داشتند.

برنامه «من ایرانم» با هدف تقویت همدلی و همراهی میان اقشار مختلف جامعه برگزار شد و در حاشیه آن، برنامه‌های متنوع هنری و فرهنگی برای حاضران تدارک دیده شده بود.

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