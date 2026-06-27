رییس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش درگذشت پدر همسر حجتالاسلام روشندل را تسلیت گفت
حجتالاسلاموالمسلمین عباس محمدحسنی طی پیامی درگذشت پدر همسر و خواهر حجتالاسلاموالمسلمین محمدباقر روشندل رئیس امور روحانیون سازمان عقیدتی سیاسی ارتش را تسلیت گفت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، متن پیام تسلیت حجتالاسلاموالمسلمین عباس محمدحسنی رییس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش بدین شرح است.
بسم الله الرحمن الرحیم
«وَبَشِّرِ الصَّابِرِینَ الَّذِینَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ»
(سوره بقره، آیات ۱۵۵ و ۱۵۶)
برادر ارجمند حضرت حجتالاسلام والمسلمین روشندل
رئیس محترم واحد روحانیون سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم
خبر درگذشت پدر همسر و خواهر گرامیتان، موجب تأثر و تألم فراوان گردید.
این مصیبتهای وارده در روزهای حزنانگیز ماه محرم، ماه ایثار، صبر و ولایت که یادآور بلندترین جلوههای استقامت در مکتب حضرت اباعبدالله الحسین (علیهالسلام) است، به جنابعالی و خانواده محترم صمیمانه تسلیت و تعزیت عرض مینمایم.
از درگاه خداوند متعال برای آن مرحومان، رحمت واسعه الهی، غفران و همنشینی با اولیای الهی و حضرت سیدالشهدا (علیهالسلام)، و برای جنابعالی، همسر ارجمندتان و سایر بازماندگان، صبر جمیل، اجر جزیل و سلامتی مسئلت دارم.
امید است الطاف بیکران الهی و عنایات حضرت اباعبدالله الحسین (علیهالسلام)، مرهم دلهای داغدار آن خانواده معزز باشد.
عباس محمدحسنی
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران