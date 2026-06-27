رئیس دیوان عالی کشور:
انسجام ملی، مهمترین راه مقابله با توطئههای دشمن است
رئیس دیوان عالی کشور، با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت ملی و اهمیت بصیرت در شرایط کنونی گفت: هر فرد یا جریانی که با سخنان تفرقهافکنانه، تحلیلهای نادرست یا مواضعی که موجب اختلاف میان مردم شود، زمینه تضعیف وحدت ملی را فراهم کند، در مسیر دشمن حرکت میکند.
به گزارش ایلنا، حجتالاسلام محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور در سخنرانی پیش از خطبههای نمازجمعه شهرری در مصلی حرم حضرت عبدالعظیم (ع) با تسلیت ایام عزاداری حضرت سیدالشهدا (ع) و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هفتم تیر، اظهار کرد: به مناسبت شهادت آیتالله بهشتی و ۷۲ تن از یاران انقلاب در حادثه هفتم تیر سال ۱۳۶۰، از یکم تا هفتم تیرماه به عنوان هفته قوه قضاییه نامگذاری شده و دستگاه قضایی هر سال به مناسبت این هفته برنامههای مختلفی را با محوریت ارتباط مستقیم با مردم برگزار میکند.
رئیس دیوان عالی کشور افزود: در همین راستا، جمعی از قضات و کارکنان دیوان عالی کشور و دادگستری شهرری با برپایی میزهای خدمت در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)، به صورت مستقیم پاسخگوی مسائل و درخواستهای مردم هستند.
حجت الاسلام منتظری با اشاره به مأموریتهای گسترده دستگاه قضایی تصریح کرد: قوه قضاییه با تمام ظرفیت در مسیر اجرای عدالت، مبارزه با فساد، احقاق حقوق مردم و صیانت از حقوق عامه تلاش میکند و امیدواریم بتوانیم وظایف قانونی و شرعی خود را به بهترین شکل انجام دهیم.
وی با قدردانی از حضور و همراهی مردم در عرصههای مختلف انقلاب اسلامی گفت: مردم ایران در طول ۴۷ سال گذشته همواره در صحنه بودهاند و بهویژه در ماههای اخیر، با حضور مؤثر خود در مدیریت شرایط کشور و مقابله با دشمنان، نقش تعیینکنندهای ایفا کردهاند. مسئولان هر اندازه برای خدمت به مردم تلاش کنند، باز هم نمیتوانند حق این ملت را به طور کامل ادا کنند.
رئیس دیوان عالی کشور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرارسیدن ایام عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، نهضت عاشورا را مکتبی سرشار از درسها و عبرتها توصیف کرد و گفت: یکی از مهمترین درسهای عاشورا، ایستادگی در برابر ظلم، شناخت حق از باطل و حرکت در مسیر احیای حق است.
وی با بیان اینکه حکومت بنیامیه با ترویج جهل و بیبصیرتی جامعه را به انحراف کشاند، افزود: مطالعه تاریخ عاشورا نشان میدهد که ناآگاهی مردم چگونه زمینه وقوع آن فاجعه بزرگ را فراهم کرد. امروز نیز جامعه بیش از هر زمان دیگری به بصیرت، تحلیل صحیح مسائل و شناخت مسیر حق نیاز دارد.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری با اشاره به تأکیدات بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی و رهبر شهید انقلاب درباره ضرورت بصیرت، اظهار کرد: همه اقشار جامعه باید با نگاه عمیق و تحلیل درست، مسائل کشور و جهان را دنبال کنند تا بتوانند مسیر صحیح را از میان جنگ ترکیبی و عملیات روانی دشمن تشخیص دهند.
رئیس دیوان عالی کشور، حفظ وحدت و انسجام ملی را مهمترین سرمایه کشور دانست و هشدار داد: دشمن پس از ناکامی در رویارویی با ملت ایران، امروز تلاش میکند با ایجاد اختلاف، دوگانگی و شکاف در میان مردم، این سرمایه بزرگ را تضعیف کند.
وی تأکید کرد: هر فرد یا جریانی که با سخنان تفرقهافکنانه، تحلیلهای نادرست یا مواضعی که موجب اختلاف میان مردم شود، زمینه تضعیف وحدت ملی را فراهم کند، آگاهانه یا ناآگاهانه در مسیر خواسته دشمن حرکت میکند. از همه مردم درخواست میکنم نسبت به اینگونه سخنان هوشیار باشند و اجازه ندهند انسجام و همبستگی ملی خدشهدار شود.
در پایان رئیس دیوان عالی کشور از همکاری رئیس دادگستری و دادستان شهرستان ری و همچنین میزبانی تولیت حرم حضرت عبدالعظیم حسنی و امام جمعه شهرستان ری تقدیر و تشکر نمود.