۱. گواهی عدم سوءپیشینه کیفری

با مراجعه به سایت عدل ایران به نشانی adliran.ir نسبت به ثبت درخواست گواهی عدم سوء پیشینه اقدام نموده و شماره رهگیری ۱۶ رقمی دریافت کنند. دقت کنید برای دریافت گواهی عدم سوءپیشینه کیفری فقط از طریق آدرس بالا اقدام نمایید و دریافت گواهی از طریق دفاتر پلیس ۱۰+ و یا سایر مراجع مورد تایید نمی‌باشد. اعتبار گواهی عدم سوء پیشینه دوماه پس از تاریخ صدور است.

۲. کارت ملی هوشمند

داشتن کارت ملی هوشمند یا قبض درخواست تعویض جهت ثبت نام ضروری می‌باشد. ثبت شماره سریال پشت کارت ملی ((یا شماره قبض دریافتی جهت تعویض از مراجع ذیصلاح)) در درگاه ملی صدور مجوزهای کسب و کار (توجه کنید شماره سریال پشت کارت ملی ۱۰ رقمی بوده و رقم دوم آن یک حرف انگلیسی بزرگ می‌باشد) الزامی است.

۳. کد پستی

داشتن کد پستی معتبر محل سکونت و ثبت آن در سایت درگاه ملی صدور مجوزهای کسب و کار.

۴. کارت پایان خدمت (ویژه آقایان)

داشتن کارت پایان خدمت هوشمند الزامی می‌باشد در صورت نداشتن کارت هوشمند نظام وظیفه به پلیس ۱۰+ مراجعه و درخواست المثنی دهید.

۵. مدرک تحصیلی

مدرک تحصیلی شما از طریق سرویس الکترونیکی از وزارت علوم دریافت و به درگاه تخصصی مرجع صدور جهت ادامه فرایند ارسال می‌شود و نیاز به پیوست هیچ مدرکی نیست.

برای اطلاع از آخرین وضعیت تحصیلی خود و یا وجود هرگونه مغایرت و نقص در اطلاعات به سایت Estelam.msrt.ir وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مراجعه کنند در صورت وجود هر گونه مشکل شخصاً پیگیری کنند.

در پایان یادآور می‌شود با توجه به محدود بودن فرصت ثبت درخواست اولیه در درگاه ملی صدور مجوزهای کسب و کار نسبت به تهیه و آماده نمودن موارد فوق اقدام و مطابق با اطلاعیه بعدی (شماره ۲) که شامل زمانبندی و راهنمای ثبت نام بوده و متعاقباً اعلام می‌گردد، نسبت به ثبت درخواست اولیه خود اقدام کنند.