مجلس پس از مراسم تشییع پیکر رهبر شهید رسما تشکیل جلسه خواهد داد

به گزارش ایلنا، عباس گودرزی سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی، با اشاره به برگزاری جلسه صبح امروز هیئت رئیسه مجلس با حضور رئیس و سایر اعضای هئیت رئیسه گفت: در این جلسه مقرر شد با توجه به هماهنگی های به عمل آمده و نظر به تمهیدات صورت گرفته و رعایت سایر ملاحظات، هفته پس از تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب، مجلس شورای اسلامی انشاءالله رسماً تشکیل جلسه خواهد داد .

وی ادامه داد: شایسته است که همه ارکان و بخش های نظام تمام توان خود را بر مراسم مهم و عظیم و بین المالکی تشییع امام شهید انقلاب متمرکز و مصروف کنند.