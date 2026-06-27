یوسف پزشکیان:
وحدت ملی را حفظ نکنیم، رحمت خدا روی برمیگرداند
فرزند و مشاور رئیسجمهوری با تاکید بر ضرورت حفظ وحدت ملی، اظهار کرد: در یک سال گذشته به برکت وحدت و از خودگذشتگی، خداوند اجازه نداد دشمن بر ما غلبه کند؛ حالا اگر برگردیم رحمت خدا نیز برمیگردد.
به گزارش ایلنا، یوسف پزشکیان در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «خدا پیروزی بیقیدوشرط هیچکسی را تضمین نکرده است. ما هم استثنا نیستیم. در یک سال گذشته به برکت وحدت و از خودگذشتگی که داشتیم، اجازه نداد دشمن بر ما غلبه کند. حالا اگر برگردیم رحمت خدا هم برمیگردد. سرنوشت ما دست خودمان است.»