به گزارش خبرنگار ایلنا، ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در نشست خبری خود با اشاره به هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی، گفت: ستاد، با توجه به این هفته، نشست مشترکی با رئیس قوه قضائیه داشت.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: لازم است تأکید کنم ما نباید جنایت آمریکا را فقط در همین یک هفته بررسی کنیم. تاریخ ۲۴۹ ساله آمریکا سراسر جنایت است. ۲۰۰ جنگ، کارنامه ننگین آمریکایی‌هاست.

وی ادامه داد: در تاریخ ۲۴۹ ساله این کشور، ما ۲۰۰ جنگ را شاهد هستیم. آمریکا در عمر سیاه خود ۲۰۰ جنگ به راه انداخته است؛ ۲۰ سال در عراق و افغانستان و همچنین در ویتنام و فیلیپین جنگ به راه انداخته است. این کشور در غزه، لبنان و فلسطین نیز جنایت به جا گذاشته است.

عزیزی بیان کرد: دنیا باید بداند این کشور در جنگ ۴۰ روزه، با چه عقبه ذهنی و شیطانی، دانش‌آموزان میناب و لامرد را مورد هدف قرار داد. ما که می‌دانیم پس ذهن شما برای جنایت در مدرسه میناب چه بود. ما که می‌دانیم چه فکر شیطانی برای انجام جنایت لامرد با سلاح‌های ممنوعه داشتید. دنیا باید بداند جنایتکاران جزیره اپستین چه کرده‌اند.

وی افزود: حوادث دی‌ماه، مسجد ابوذر، جنگ دوازده‌روزه، جنایت سردشت و زدن هواپیمای مسافربری، از جنایت‌های آمریکا است.

رئیس ستاد مرکزی هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی خاطرنشان کرد: مهم‌ترین وظیفه قوه قضائیه و ستاد حقوق بشر، تدوین شکایت ملت ایران علیه آمریکای حامی تروریست‌ها است.

وی تأکید کرد: همه دستگاه‌های اجرایی و تقنینی کشور وظیفه دارند به میدان بیایند و در تبیین حقایق و افشای واقعی جنایت‌های آمریکایی‌ها بپردازند. ستاد، برنامه‌های متنوعی را برای این هفته تدوین کرده و به استان‌های مختلف ابلاغ کرده است.

عزیزی گفت: امروز نیازمند روشنگری و روایتگری صادقانه و شفاف هستیم. امروز باید کارنامه سیاه آمریکایی که پر از برده‌داری، جنایت و تبعیض نژادی است، به دنیا معرفی کنیم.

عزیزی درباره اینکه شب گذشته شاهد نقض دوباره آتش‌بس از سوی آمریکا بودیم و ایران چگونه قصد دارد، چه از نظر سیاسی و چه از نظر نظامی، پاسخ دهد، گفت: بدون شک جمهوری اسلامی ایران برای برخورد قاطع با هر رفتاری که خلاف تفاهم‌نامه امضا شده صورت بگیرد، آمادگی دارد. با هر رفتاری که بخواهد ناامنی ایجاد کند یا عبور از خطوط قرمز جمهوری اسلامی ایران باشد، آمادگی برخورد وجود دارد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تأکید کرد: در ادامه نقض آتش‌بس از سوی آمریکایی‌ها، جمهوری اسلامی ایران و نیروهای مسلح شجاع ما قاطعانه پاسخ دادند و از این پس نیز همین‌طور خواهد بود. هر رفتار آمریکایی‌ها، پاسخ دندان‌شکن نیروهای مسلح را در پی خواهد داشت.

وی گفت: آمریکا باید بداند و کشورهایی که می‌خواهند از مسیر تنگه هرمز عبور کنند نیز باید بدانند که باید از مسیر اقتدار جمهوری اسلامی ایران عبور کنند و از خطوط تعیین‌شده ایران تخطی نکنند. تنگه هرمز امروز در مدیریت هوشمند نیروهای مسلح، به‌ویژه نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.

عزیزی خاطرنشان کرد: هرگونه تخطی از تدابیر، اقدامات، دستورات و مسیری که برای این آبراه پیش‌بینی شده، قطعاً با برخورد مواجه خواهد شد؛ کمااینکه همه در روزهای اخیر این موضوع را مشاهده کردند و از این پس نیز همین مسیر ادامه خواهد داشت. این مسیر، مسیر منطقی کشور است و هرگونه رفتار آمریکایی‌ها با پاسخ قاطع ایران اسلامی مواجه خواهد شد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره اینکه اخباری درباره توافق اولیه برای ایجاد یک کانال ارتباطی مستقیم نظامی میان آمریکا و ایران با هدف جلوگیری از تشدید تنش‌ها منتشر شده است، آیا چنین کانالی میان ایران و آمریکا شکل گرفته است، بیان کرد: سخنگوی نیروهای مسلح و سخنگوی سپاه پاسداران، فکر می‌کنم دیروز این موضوع را تکذیب کردند و آنچه دیروز همه شاهد بودید، قطعاً پاسخ این سؤال هم هست. هیچ‌گونه کانال ارتباطی مطرح نیست و این موضوع تنها در رویاهای خودشان است.

وی درباره برنامه‌های ستاد بزرگداشت هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی عنوان کرد: بدون شک تا همه مراحل یادداشت تفاهم و بعد هم تا توافق‌نامه، جمهوری اسلامی ایران در تمام صحنه‌ها همراه خواهد بود، به‌ویژه در حمایت از حزب‌الله قهرمان و رشید. مهم‌ترین اقدامی که در طول این هفته داریم، تدوین کیفرخواست ملت ایران با محوریت پیگیری حقوقی و مطالبه‌گری علیه آمریکا به عنوان موضوع اصلی است.

عزیزی تأکید کرد: گرچه در این هفته برنامه‌های متنوعی در نقاط مختلف کشور، از جمله هرمزگان، تهران و سرچشمه میناب برگزار می‌شود و برنامه‌های جامع و کیفی در دستور کار قرار دارد، اما مهم‌ترین اقدام، تدوین کیفرخواست ملت ایران و معرفی جنایت‌های آمریکایی‌ها علیه بشریت است. من فکر می‌کنم باید نگاهمان را از برنامه‌ریزی مبتنی بر شعار و همایش، به سمت برنامه‌های کیفی، اثرگذار، ماندگار و در عین حال مبتنی بر وظایف سوق دهیم.

عزیزی درباره اینکه ستاد بر افشای حقوق بشر آمریکایی تأکید دارد و با توجه به اینکه دولت آمریکا همواره خود را مدافع حقوق بشر معرفی می‌کند، مهم‌ترین پرونده عینی و سند لازم‌الاجرایی که در این هفته بر آن تأکید دارید چیست و چه اقدامی برای این افشاگری انجام خواهد شد، گفت: فهرستی از جنایت‌های آمریکا باید تهیه شود و اقدامات حقوقی نیز به موازات آن دنبال شود. من فکر می‌کنم مهم‌ترین اقدام ما تشکیل یک کمیته مشترک از همه نهادها و دستگاه‌ها، مجلس، دولت و قوه قضائیه است تا بتوانیم ضمن افشای این جنایت‌ها، پیگیری و مطالبه حقوق ملت و عزیزانی را که در جنایت‌های آمریکایی‌ها مورد صدمه قرار گرفته‌اند، انجام دهیم.

وی درباره اینکه با توجه به جنایت‌های آمریکا، برخی تلاش می‌کنند شعار «مرگ بر آمریکا» را کمرنگ جلوه دهند، بیان کرد: ملت بزرگ ایران با صدای بلند، همانند گذشته، شعار «مرگ بر آمریکا» را در همه فرصت‌ها و مناسبت‌های خود خواهد داد. هیچ‌گونه بخشنامه و دستورالعملی در این رابطه نه صادر شده و نه کسی چنین اختیاری دارد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره خرید گندم از آمریکا توسط ایران گفت: حتماً می‌دانید که به واسطه تلاش مجدانه کشاورزان، کشور ما بی‌نیاز است. ما هیچ نیازی به آمریکایی‌ها نداریم. اگر آمریکایی‌ها تصور می‌کنند این موضوع برای ایران حاشیه‌ای است، اشتباه می‌کنند. ایران از همه ظرفیت‌های خود هر زمان که لازم بداند استفاده خواهد کرد و برای این اقدامات نیز از کسی اجازه نخواهد گرفت.

وی درباره اینکه همزمان با مذاکرات، آمریکا با اقداماتی مانند ایجاد مسیر عبور موازی در تنگه هرمز و توافق با دولت لبنان، در حال خنثی‌سازی اهرم‌های ایران است و برای مقابله با این اقدامات چه تدبیری اندیشیده شده است، اظهار داشت: هیچ کانال یا مسیر موازی وجود نخواهد داشت و امنیتی هم به همراه نخواهد داشت. تنها مسیر امن و مورد اعتماد، مسیری است که نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مشخص کرده است.

عزیزی افزود: تأکید ما به همه شناورها، کشتی‌ها، شرکت‌های کشتیرانی و شرکت‌های بیمه این است که فقط از همان مسیر تعیین‌شده عبور کنند. مسیرهای فرعی بدون شک ناامن هستند و همان‌گونه که در دو سه روز گذشته مشاهده شد، کسانی که از آن مسیرها استفاده کردند با مشکلاتی مواجه شدند. عقل و تدبیر حکم می‌کند که همه همان مسیر امن را انتخاب کنند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره لبنان گفت: در رابطه با موضوع لبنان نیز، همان‌طور که عرض کردم، جمهوری اسلامی ایران همراه و پشتیبان خواهد بود، به‌ویژه در حمایت از اجزای جبهه مقاومت و به‌خصوص حزب‌الله رشید و شجاع.

وی درباره اینکه با توجه به سیاست کلی نظام جمهوری اسلامی درباره آمریکا و جنایت‌های این کشور در طول دهه‌های گذشته، چگونه می‌توان از ایجاد شکاف میان مسیر پیگیری حقوقی و دیپلماسی جلوگیری کرد، تأکید کرد: بدون شک هنر همه مسئولان، هماهنگی و پشتیبانی از این اقدامات است و ما این اجزا را از هم جدا نمی‌بینیم. پیگیری حقوقی جنایت‌های آمریکا، به‌ویژه در جنگ تحمیلی اخیر، از وظایف دولت و مجلس است.

عزیزی خاطرنشان کرد: بدون شک دیپلماسی دولت و دیپلماسی پارلمانی باید در این مسیر کمک‌کننده و راهگشا باشند و اگر مانعی بر سر راه این پیگیری‌ها وجود داشته باشد، باید آن را برطرف کنیم. همه ظرفیت‌های جمهوری اسلامی ایران، حتی ظرفیت‌های غیردولتی، کانون‌های وکلا، مرکز وکلا و همه کسانی که می‌توانند از حقوق ملت ایران دفاع کنند، باید به کار گرفته شوند. این مسیرها موازی نیستند، بلکه مکمل یکدیگرند و باید از همه ظرفیت‌ها به صورت همزمان استفاده کنیم تا نتایج بهتر و مؤثرتری حاصل شود.

وی درباره اینکه بارها تأکید کرده‌اید ایران کنترل تنگه هرمز را از دست نخواهد داد، آیا این سیاست همچنان ادامه دارد، گفت: اراده ملی، تدابیر فرماندهی کل قوا و تصمیم مسئولان بر حرکت در مسیر منافع ملی، امنیت ملی، وحدت ملی و اقتدار کشور است و بدون شک این سیاست همچنان ادامه خواهد داشت. درباره موضوعات مختلف نیز بررسی‌های کارشناسی لازم در مجلس، دولت و سایر دستگاه‌ها انجام شده و اقدامات لازم در حال پیگیری است.

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