به گزارش ایلنا، متن کامل پیام بدین شرح است:

جناب حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای غلامحسین محسنی اژه ای

رئیس محترم قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم

هفتم تیر یادآور یکی از درخشان ترین و در عین حال جان سوزترین مقاطع تاریخ انقلاب اسلامی است؛ روزی که آیت الله شهید دکتر سید محمد حسینی بهشتی و هفتاد و دو تن از یاران صدیق امام راحل (ره) در جنایت تروریستی منافقین کوردل با نثار جان خویش شجره طیبه انقلاب اسلامی را آبیاری کرده و با خون پاک خود راه استقرار عدالت حاکمیت قانون و صیر انت از ارزشهای الهی را جاودانه ساختند.

اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره آن شهیدان والامقام فرا رسیدن هفته قوه قضائیه را به جناب عالی و مجموعه خدوم متعهد و جهادگر دستگاه قضایی کشور صمیمانه تبریک و تهنیت میگویم نهادی که در منظومه حکمرانی اسلامی پرچمدار احقاق حق گسترش عدالت صیانت از امنیت حقوقی جامعه و پاسداری از سرمایه اجتماعی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.

امروز در شرایطی که جمهوری اسلامی ایران در معرض پیچیده ترین جنگهای ترکیبی شناختی اقتصادی و رسانه ای دشمنان قرار دارد نقش قوه قضائیه در تحکیم اقتدار ملی مقابله با فساد حمایت از حقوق عامه تضمین اجرای قانون و تقویت اعتماد عمومی نقشی راهبردی و تعیین کننده در پیشبرد اهداف عالی نظام اسلامی محسوب میشود بی تردید تحقق عدالت که از آرمانهای بنیادین انقلاب اسلامی و مطالبه همیشگی قائد شهید امت (أعلى الله مقامه الشریف) و خلف صالحش رهبر معظم انقلا ب اسلامی (مدظله العالی) است زمینه ساز افزایش سرمایه اجتماعی انسجام ملی و ارتقای کارآمدی نظام خواهد بود.

قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء (ص) و مجموعه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در چارچوب ماموریت های قانونی و با اعتقاد راسخ به ضرورت هم افزایی ارکان حاکمیت برای تحقق اهداف متعالی انقلاب اسلامی آمادگی کامل خود را برای هرگونه همکاری هماهنگی و پشتیبانی لازم در مسیر استقرار عدالت صیانت از حقوق ملت مقابله با تهدیدات و مفاسد سازمان یافته و تقویت اقتدار و امنیت پایدار کشور اعلام می دارند.

از درگاه خداوند متعال توفیقات روزافزون جناب عالی و همکاران مجاهد و ارجمند در دستگاه قضا را در انجام این رسالت خطیر، تحت عنایات حضرت ولی عصر (ارواحنا فداه) و در ظل زعامت حکیمانه مقام عظمای ولایت و رهبری حضرت امام سید مجتبی حسینی خامنه ای (مدظله العالی)، مسئلت می نمایم.

والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیاء (ص)

سرلشکر پاسدار خلبان علی عبداللهی