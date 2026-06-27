سرلشکر خلبان علی عبداللهی:
نیروهای مسلح برای تقویت امنیت پایدار کاملا آماده هستند
فرمانده قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا در پیامی به حجتالاسلام محسنی اژهای رئیس دستگاه قضا از آمادگی کامل نیروهای مسلح برای مقابله با مفاسد سازمان یافته و تقویت امنیت پایدار خبر داد.
به گزارش ایلنا، متن کامل پیام بدین شرح است:
جناب حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای غلامحسین محسنی اژه ای
رئیس محترم قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم
هفتم تیر یادآور یکی از درخشان ترین و در عین حال جان سوزترین مقاطع تاریخ انقلاب اسلامی است؛ روزی که آیت الله شهید دکتر سید محمد حسینی بهشتی و هفتاد و دو تن از یاران صدیق امام راحل (ره) در جنایت تروریستی منافقین کوردل با نثار جان خویش شجره طیبه انقلاب اسلامی را آبیاری کرده و با خون پاک خود راه استقرار عدالت حاکمیت قانون و صیر انت از ارزشهای الهی را جاودانه ساختند.
اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره آن شهیدان والامقام فرا رسیدن هفته قوه قضائیه را به جناب عالی و مجموعه خدوم متعهد و جهادگر دستگاه قضایی کشور صمیمانه تبریک و تهنیت میگویم نهادی که در منظومه حکمرانی اسلامی پرچمدار احقاق حق گسترش عدالت صیانت از امنیت حقوقی جامعه و پاسداری از سرمایه اجتماعی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.
امروز در شرایطی که جمهوری اسلامی ایران در معرض پیچیده ترین جنگهای ترکیبی شناختی اقتصادی و رسانه ای دشمنان قرار دارد نقش قوه قضائیه در تحکیم اقتدار ملی مقابله با فساد حمایت از حقوق عامه تضمین اجرای قانون و تقویت اعتماد عمومی نقشی راهبردی و تعیین کننده در پیشبرد اهداف عالی نظام اسلامی محسوب میشود بی تردید تحقق عدالت که از آرمانهای بنیادین انقلاب اسلامی و مطالبه همیشگی قائد شهید امت (أعلى الله مقامه الشریف) و خلف صالحش رهبر معظم انقلا ب اسلامی (مدظله العالی) است زمینه ساز افزایش سرمایه اجتماعی انسجام ملی و ارتقای کارآمدی نظام خواهد بود.
قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء (ص) و مجموعه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در چارچوب ماموریت های قانونی و با اعتقاد راسخ به ضرورت هم افزایی ارکان حاکمیت برای تحقق اهداف متعالی انقلاب اسلامی آمادگی کامل خود را برای هرگونه همکاری هماهنگی و پشتیبانی لازم در مسیر استقرار عدالت صیانت از حقوق ملت مقابله با تهدیدات و مفاسد سازمان یافته و تقویت اقتدار و امنیت پایدار کشور اعلام می دارند.
از درگاه خداوند متعال توفیقات روزافزون جناب عالی و همکاران مجاهد و ارجمند در دستگاه قضا را در انجام این رسالت خطیر، تحت عنایات حضرت ولی عصر (ارواحنا فداه) و در ظل زعامت حکیمانه مقام عظمای ولایت و رهبری حضرت امام سید مجتبی حسینی خامنه ای (مدظله العالی)، مسئلت می نمایم.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیاء (ص)
سرلشکر پاسدار خلبان علی عبداللهی