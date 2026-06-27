پیام تسلیت آملی لاریجانی به دبیر شورای عالی امنیت ملی

درگذشت پدر بزرگوار و مؤمن جنابعالی که عمر خویش را در مسیر خدمت، ارادت به خاندان عصمت و طهارت علیهم‌السلام و همراهی با آرمان های انقلاب اسلامی سپری کرد، موجب تأثر و تألم گردید.

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، متن پیام تسلیت آیت الله آملی لاریجانی به این شرح است:

تقارن رحلت آن مرحوم که از دوستداران و خادمان اهل‌بیت علیهم‌السلام بود، با ایام سوگواری سید و سالار شهیدان، مایه امید به بهره‌مندی از عنایات و شفاعت آن حضرت خواهد بود.

اینجانب این مصیبت را به جنابعالی، خاندان محترم، بستگان، دوستان و همه ارادتمندان آن مرحوم تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید، رحمت و مغفرت الهی، حشر با اولیای الهی و حضرت اباعبدالله الحسین علیه‌السلام و برای بازماندگان صبر، اجر و سلامتی مسئلت می‌نمایم.

صادق آملی لاریجانی

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام