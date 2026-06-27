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پیام تسلیت آملی لاریجانی به دبیر شورای عالی امنیت ملی

پیام تسلیت آملی لاریجانی به دبیر شورای عالی امنیت ملی
کد خبر : 1804945
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آیت الله آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با صدور پیامی درگذشت پدر محمدباقر ذوالقدر، دبیر شورای عالی امنیت ملی را تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، متن پیام تسلیت آیت الله آملی لاریجانی به این شرح است:
 

بسم‌الله الرحمن الرحیم

برادر ارجمند جناب آقای دکتر محمدباقر ذوالقدر

دبیر محترم شورای عالی امنیت ملی

درگذشت پدر بزرگوار و مؤمن جنابعالی که عمر خویش را در مسیر خدمت، ارادت به خاندان عصمت و طهارت علیهم‌السلام و همراهی با آرمان های انقلاب اسلامی سپری کرد، موجب تأثر و تألم گردید.

 تقارن رحلت آن مرحوم که از دوستداران و خادمان اهل‌بیت علیهم‌السلام بود، با ایام سوگواری سید و سالار شهیدان، مایه امید به بهره‌مندی از عنایات و شفاعت آن حضرت خواهد بود.

اینجانب این مصیبت را به جنابعالی، خاندان محترم، بستگان، دوستان و همه ارادتمندان آن مرحوم تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید، رحمت و مغفرت الهی، حشر با اولیای الهی و حضرت اباعبدالله الحسین علیه‌السلام و برای بازماندگان صبر، اجر و سلامتی مسئلت می‌نمایم.

صادق آملی لاریجانی

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام

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