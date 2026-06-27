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آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده‌های صادق زیباکلام

آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده‌های صادق زیباکلام
کد خبر : 1804931
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رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه دو پرونده صادق زیباکلام در حال رسیدگی است، گفت: پرونده مربوط به مطالب منتشرشده در خبرگزاری «آنا» با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری یک استان تهران ارجاع شده و برای هشتم تیر تعیین وقت شده است. وی همچنین اعلام کرد پرونده مربوط به مصاحبه زیباکلام با شبکه «چنل فور» انگلستان پس از تکمیل تحقیقات در مرحله صدور تصمیم نهایی قرار دارد و متهم به دلیل تودیع نکردن وثیقه بازداشت شده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، القاصی‌مهر رئیس کل دادگستری تهران  درباره آخرین وضعیت پرونده صادق زیباکلام گفت: ایشان دارای پرونده‌های متعددی بوده‌اند. در حال حاضر، دو پرونده در جریان رسیدگی قرار دارد. پرونده نخست مربوط به مطالب منتشرشده در خبرگزاری «آنا» است که پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی، منجر به صدور کیفرخواست شده و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه کیفری یک استان تهران ارجاع شده است. با توجه به اینکه اتهامات مطرح‌شده در چارچوب فعالیت رسانه‌ای و مطبوعاتی مطرح بوده، رسیدگی به این پرونده در صلاحیت دادگاه کیفری یک با حضور هیأت منصفه مطبوعات قرار گرفته است. بر همین اساس، زمان رسیدگی به این پرونده برای روز هشتم تیرماه تعیین شده است.

وی گفت: پرونده دوم مربوط به مصاحبه ایشان با شبکه «چنل فور» (Channel 4) انگلستان است. با توجه به اینکه نامبرده پیش از این، تحت قرار نظارت قضایی قرار داشته و از برخی فعالیت‌های رسانه‌ای منع شده بود، انجام این مصاحبه به عنوان نقض مفاد قرار نظارت قضایی تلقی شد. بر همین اساس، تعقیب قضایی مجدد در این خصوص انجام و با صدور قرار تأمین، به دلیل عدم تودیع وثیقه مقرر، متهم بازداشت شد.

رئیس کل دادگستری استان تهران عنوان کرد: در حال حاضر، تحقیقات مقدماتی این پرونده نیز تکمیل شده و پرونده در مرحله صدور تصمیم نهایی و قرار نهایی قرار دارد. بنابراین، در حال حاضر، یکی از پرونده‌های آقای زیباکلام در دادگاه کیفری یک استان تهران در حال رسیدگی است و پرونده دوم نیز پس از تکمیل تحقیقات، در مرحله اتخاذ تصمیم نهایی در دادسرا قرار دارد.

 

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