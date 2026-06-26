تماس تلفنی وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و وزیر امور خارجه امارات

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، در گفت‌وگوی تلفنی عصر امروز شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان وزیر امور خارجه امارات متحده عربی، با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان، آخرین تحولات و رویدادهای منطقه‌ای در پرتو تفاهم حاصل‌شده میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.



وزیر امور خارجه امارات متحده عربی نیز با تأکید بر اهمیت تداوم گفت‌وگوها و بهره‌گیری از راهکارهای دیپلماتیک، ابراز امیدواری کرد که روند دیپلماتیک جاری به نتایجی سازنده در راستای تقویت صلح، امنیت و ثبات منطقه‌ای منجر شود.