غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی نماینده سابق مجلس و فعال سیاسی اصولگرا در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره انتقادها و برخی اظهارات تندروها به رئیس جمهور و اعضای تیم مذاکره کننده گفت: در رابطه با بیانیه رهبری، مایلم به نکته‌ای مهم اشاره کنم. فرض کنید موضوع برعکس بود؛ یعنی نهادی مانند شورای عالی امنیت ملی به جمع‌بندی مشخصی می‌رسید و رهبری با آن مخالفت می‌کردند. در آن صورت، بدون تردید حجم گسترده‌ای از فضاسازی شکل می‌گرفت که در این کشور دیکتاتوری حاکم است و تصمیم‌گیری‌ها صرفا بر اساس نظر یک فرد انجام می‌شود.

رهبری نشان دادند که به قانون اساسی و دموکراسی پایبندند و به نهادهایی که در قانون اساسی تعریف شده‌اند، التزام عملی دارند

وی ادامه داد: اما آنچه اتفاق افتاد، دقیقاً خلاف این تصویر بود. رهبری نشان دادند که به قانون اساسی و دموکراسی پایبندند و به نهادهایی که در قانون اساسی تعریف شده‌اند، التزام عملی دارند. ایشان تصریح کردند که ممکن است نظر شخصی‌شان متفاوت بوده باشد، اما نظر نهاد قانونی مانند شعام را پذیرفته‌اند. به نظر من، این رفتار نه‌تنها جای سوءاستفاده ندارد، بلکه دقیقاً شایسته تحسین است.

این فعال سیاسی اصولگرا تصریح کرد: حتی می‌توان گفت این اتفاق، نشانه روشنی از التزام رهبری به قانون و رعایت سازوکارهای رسمی تصمیم‌گیری در نظام جمهوری اسلامی است. این بخش، به گمان من، کمتر مورد توجه قرار گرفته و باید رسانه‌ها و تحلیل‌گران بیش از این روی آن تأمل و کار کنند. اینکه رهبر کشور نشان می‌دهد ملتزم به رعایت قانون و احترام به نهادهای قانونی است، موضوعی بسیار مهم و قابل توجه است.

هم‌صدایی با سلطنت‌طلب‌ها، منافقین و صهیونیست‌ها چه معنایی دارد؟

جعفرزاده گفت: من در اینجا یک پرسش اساسی از دوستان یا حتی نادوستان تندرو دارم. امروز چه کسانی با این توافق مخالف‌اند؟ سلطنت‌طلب‌ها، منافقین، صهیونیست‌ها، تندروهای صهیونیستی در کنگره آمریکا و مجموعه جریان‌هایی که آشکارا از شکست این روند استقبال می‌کنند. حال باید پرسید هم‌صدایی و همراهی با این جریان‌ها چه معنایی دارد؟

وی ادامه داد: امروز مجموعه نتانیاهو و کابینه او را می‌بینید که چگونه علیه این توافق و حتی علیه ترامپ موضع گرفته‌اند. سلطنت‌طلب‌ها هم آشکارا مشغول حمله و فحاشی هستند. در چنین شرایطی، اگر عده‌ای در داخل هم به‌گونه‌ای سخن بگویند که نتیجه آن هم‌نوایی و هم‌صدایی با همان جریان‌های معاند باشد، واقعاً باید از آنان پرسید معنای این رفتار چیست؟ خودشان باید این وضعیت را برای افکار عمومی ترجمه کنند.

این فعال سیاسی اصولگرا گفت: امام می‌فرمایند اگر می‌خواهید بفهمید یک موضع درست است یا نادرست، ببینید دشمن از آن خوشحال می‌شود یا نه. وقتی شما سخنی می‌گویید که دشمن از آن شاد می‌شود، باید قدری در آن تأمل کنید. این توافق، در عمل، نوعی آب سرد بر روابط ترامپ و جریان صهیونیستی ریخت. ما باید آن شکاف را عمیق‌تر کنیم. ترامپ که رفتنی است اما آمریکا باید بفهمد که صهیونیست‌ها و این دولت جنایتکار و کودک‌کش، منطقه و جهان را به سمت خشونت و بی‌ثباتی سوق می‌دهند و می‌خواهند همه جا را بمباران کنند.

صبح تاسوعا در مراسمی بودم که فقط حکم قتل رئیس‌جمهور، قالیباف و عراقچی در آن امضا نشد

جعفرزاده ایمن‌آبادی تاکید کرد: واقعا روشن نیست این همه افراط‌گری از کجا ناشی می‌شود. بله، حتما ما نسبت به آقای قالیباف، رئیس‌جمهور یا دیگر مسئولان نقدهایی داریم؛ این امری طبیعی است. اما امروز، زمان حمایت از تصمیماتی است که در چارچوب منافع ملی اتخاذ شده‌اند، اگر منافع ملی برای ما اصل باشد، نباید اجازه دهیم به دنبال مسائل جناحی و سیاسی همان اتفاقی که در تجمعات شبانه شد و صداقت مردم مصادره به مطلوب شد، در این جا هم اتفاق بیفتد.

وی گفت: اگر چنین روندی ادامه پیدا کند، بزرگان کشور باید صریحا وارد میدان شوند و بگویند که برادران، خواهران و همه کسانی که در هیئت‌ها، مداحی‌ها و مراسم مذهبی حضور دارید، باید مراقب باشید این فضاها از مسیر اصلی خود خارج نشود. متأسفانه در صبح تاسوعا در مراسمی که رفته بودیم فقط حکم قتل رئیس جمهور و آقای قالیباف و عراقچی امضا نشد، اصلا تاسوعای ما خراب شد.

مراسم‌های مذهبی نباید به میدان تسویه‌حساب‌های سیاسی تبدیل شود

این فعال سیاسی تصریح کرد: تاسوعا و عاشورا متعلق به فرهنگ حسینی است، نه محملی برای متهم کردن افراد به خیانت و تبدیل مجالس دینی به میدان تسویه‌حساب‌های سیاسی. مدام می‌گویند باید انتقام بگیریم؛ انتقام شهید نصرالله و اسماعیل هنیه را گرفتیم. باید اجازه داد نظام جمهوری اسلامی، مبتنی بر قانون اساسی و با وجود رهبر جوانش عقلانی و عاقلانه تصمیم بگیرد و کشور عاقلانه اداره شود اما متاسفانه روند در کشور اینگونه نیست. به نظرم بد نیست کسانی که امروز این‌گونه رفتار می‌کنند، بار دیگر تاریخ اسلام به‌ویژه دوران حکومت امیرالمؤمنین علی(ع) و چگونگی شکل‌گیری جریان خوارج را مطالعه کنند.

وی در پاسخ به این سوال که چرا وقتی ما وقایعی مانند صلح حدبیه را در تاریخ اسلام داریم که منجر به فتح مکه هم شد از این وقایع درس نمی‌گیریم، گفت: این به دلیل استفاده ابزاری از اتفاقاتی است که در تاریخ افتاده است. جاهایی که به نفع شان است بیان می‌کنند و جاهایی که به نفع‌شان نیست، نادیده گرفته می‌شود.

قابل پذیرش نیست که یک نماینده با ۴ یا ۸ هزار رأی درباره سرنوشت ۹۰ میلیون ایرانی تصمیم‌گیری کند

این نماینده سابق مجلس درباره رویکرد برخی از نمایندگان مجلس درباره سیاست خارجی و موضوعاتی چون جنگ و صلح گفت: یکسری از مسائل فراملی است و در اختیارات مجلس نیست، نمایندگان مجلس قانونگذار هستند و نمی‌توانند درخصوص مسائل فراملی که در شأن سران نظام، رهبری عالیقدر نظام، شورای عالی امنیت ملی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، شورای دفاع و سایر نهادهای تخصصی و امنیتی کشور مانند وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و دیگر دستگاه‌های مسئول است، اظهارنظر کنند. این موضوعات باید در جای دیگری بررسی شود.

وی ادامه داد: من خودم را اینگونه قانع کرده‌ام که آنها چیزهایی را می‌بینند که ما نمی‌بینیم و صلاح هم نیست که این موضوعات را مطرح کنند برای مثال، قرار نیست هر روز بیایند و درباره جزئیات خزانه کشور، وضعیت صندوق توسعه ملی یا میزان دقیق دارایی‌ها و مطالبات بلوکه‌شده کشور توضیح دهند. این‌ها سرمایه‌های ملت است و طبعاً باید با ملاحظات خاص خود مدیریت شود. پول‌های بلوکه‌شده، پول همین ملت است. بنابراین باید اجازه داد عقلای کشور، در چارچوب منافع ملی، تصمیمی عاقلانه بگیرند و مسیر لازم را طی کنند. ما هم به‌عنوان شهروندان، فعالان سیاسی و اجتماعی و حتی بزرگان جامعه، باید با حفظ ادب سیاسی، اخلاق حرفه‌ای و درک مسئولانه از شرایط کشور، از تصمیمات نهادهای قانونی و عالی تبعیت کنیم.

جعفرزاده ایمن‌آبادی گفت: ما در دین‌مان هم مجتهد داریم که سایرین تابع آنها هستند نمی‌توان همه افراد را در جایگاه اجتهاد و تصمیم‌گیری نهایی قرار داد. آیا می‌توان پذیرفت که یک نماینده مجلس که شاید با چهار هزار یا هشت هزار رأی وارد مجلس شده است، بخواهد درباره سرنوشت بیش از نود میلیون ایرانی و حتی آینده چندصدساله ایران تصمیم‌گیری نهایی کند؟ قطعاً چنین چیزی امکان‌پذیر نیست.

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