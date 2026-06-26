استقرار میز خدمت قضایی در نماز جمعه تهران

علاوه بر نمایندگان اداره کل ارتباطات مردمی قوه قضاییه، مدیران و نمایندگانی از بخش‌های مختلف دستگاه قضا از جمله دادگستری کل استان تهران، دادستانی تهران، مرکز توسعه حل اختلاف، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی، سازمان پزشکی قانونی و سازمان تعزیرات حکومتی در میز خدمت حاضر شدند تا با بررسی پرونده‌ها و استماع مشکلات، دستورات مقتضی را در چارچوب موازین قانونی صادر کنند.

این اقدام در راستای دستور رئیس قوه قضائیه مبنی بر «تکریم مردم و رفع مشکلات در چارچوب قانون» صورت می‌گیرد.



مسئولان قضایی پس از دریافت مشکلات و ارجاع درخواست‌های مردمی به واحدهای مرتبط، نسبت به پیگیری پرونده تا رسیدن به نتیجه نهایی و پاسخگویی به ارباب‌رجوع، پیگیری خواهند کرد.



پس از پایان دیدارهای چهره‌به‌چهره امروز، گزارش‌ها و نتایج حاصله جهت جمع‌بندی و پیگیری‌های ستادی، به اداره کل ارتباطات مردمی قوه قضائیه منعکس خواهد شد.