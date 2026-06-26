استقرار میز خدمت قضایی در نماز جمعه تهران
همزمان با پنجمین روز هفته قوه قضائیه، میز خدمت سازمانهای تابعه دستگاه قضایی در محل برگزاری نماز جمعه تهران و سایر استانها برپا شد تا مدیران ارشد قضایی پاسخگوی مستقیم مطالبات حقوقی و قضایی مردم باشند.
به گزارش ایلنا به نقل از قوه قضائیه، امروز جمعه، پنجم تیرماه همزمان با پنجمین روز از هفته قوه قضائیه، محل نماز جمعه در دانشگاه تهران میزبان مسئولان و مدیران ارشد قضایی بود تا شنوای مطالبات، مشکلات و درخواستهای حقوقی و قضایی نمازگزاران و مراجعان باشند.
برپایی میزهای خدمت در روز جمعه، بخشی از برنامه مدون دستگاه قضا در راستای رویکرد «مردمداری» و «تکریم مراجعین» است که در سراسر کشور با جدیت دنبال میشود. هدف از این اقدام، حذف واسطهها، تسهیل دسترسی مردم به مسئولان قضایی و تسریع در روند رسیدگی به پروندههاست.
علاوه بر نمایندگان اداره کل ارتباطات مردمی قوه قضاییه، مدیران و نمایندگانی از بخشهای مختلف دستگاه قضا از جمله دادگستری کل استان تهران، دادستانی تهران، مرکز توسعه حل اختلاف، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی، سازمان پزشکی قانونی و سازمان تعزیرات حکومتی در میز خدمت حاضر شدند تا با بررسی پروندهها و استماع مشکلات، دستورات مقتضی را در چارچوب موازین قانونی صادر کنند.
این اقدام در راستای دستور رئیس قوه قضائیه مبنی بر «تکریم مردم و رفع مشکلات در چارچوب قانون» صورت میگیرد.
مسئولان قضایی پس از دریافت مشکلات و ارجاع درخواستهای مردمی به واحدهای مرتبط، نسبت به پیگیری پرونده تا رسیدن به نتیجه نهایی و پاسخگویی به اربابرجوع، پیگیری خواهند کرد.
پس از پایان دیدارهای چهرهبهچهره امروز، گزارشها و نتایج حاصله جهت جمعبندی و پیگیریهای ستادی، به اداره کل ارتباطات مردمی قوه قضائیه منعکس خواهد شد.