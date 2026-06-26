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گفت‌وگوی تلفنی وزیران امور خارجه ایران و ازبکستان

گفت‌وگوی تلفنی وزیران امور خارجه ایران و ازبکستان
کد خبر : 1804581
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وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و وزیر امور خارجه جمهوری ازبکستان، در تماس تلفنی درباره آخرین تحولات منطقه‌ای و روابط دوجانبه گفت‌وگو و تبادل نظر کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، در این گفت‌وگوی تلفنی، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان، همتای ازبکستانی را در جریان آخرین تحولات مربوط به اجرای تفاهم خاتمه جنگ تحمیلی قرار داد.

بختیار سعیدوف، وزیر امور خارجه ازبکستان، ضمن استقبال از تلاش‌های جاری دیپلماتیک برای کاهش تنش در منطقه غرب آسیا، بر اهمیت تداوم این روند و اجرای تعهدات متقابل تاکید کرد. 

دو طرف همچنین بر تداوم رایزنی‌ها و توسعه مناسبات فی‌مابین ایران و ازبکستان در همه زمینه‌های مورد علاقه دو کشور تأکید کردند.

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