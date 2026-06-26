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خدادادی:

اعتبار کالابرگ متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا کند

اعتبار کالابرگ متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا کند
کد خبر : 1804486
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عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: مبلغ کالابرگ الکترونیکی باید متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا کند. بر اساس وعده‌های مطرح‌شده از سوی دولت در زمان اجرای این طرح، قرار بود ارزش کالابرگ همگام با رشد قیمت کالاهای اساسی و نرخ تورم به‌روزرسانی شود تا قدرت خرید خانوارهای کم‌درآمد حفظ شود.

به گزارش ایلنا، زهرا خدادادی گفت: مبلغ کالابرگ الکترونیکی باید متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا کند. بر اساس وعده‌های مطرح‌شده از سوی دولت در زمان اجرای این طرح، قرار بود ارزش کالابرگ همگام با رشد قیمت کالاهای اساسی و نرخ تورم به‌روزرسانی شود تا قدرت خرید خانوارهای کم‌درآمد حفظ شود.

وی افزود: با این حال، افزایش قیمت مواد غذایی و کالاهای ضروری در ماه‌های اخیر باعث شده است که مبلغ فعلی کالابرگ پاسخگوی نیازهای اساسی بسیاری از خانوارها نباشد؛ لذا عدم افزایش اعتبار کالابرگ متناسب با تورم می‌تواند از میزان اثربخشی این طرح حمایتی بکاهد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: توزیع کالابرگ برای اقشار کم‌درآمد تا حدودی در تأمین کالاهای ضروری و کاهش فشار معیشتی مؤثر بوده است. و بسیاری از خانواده‌های مشمول توانسته‌اند بخشی از نیازهای روزمره خود را از طریق این طرح تأمین کنند، اما تداوم موفقیت آن نیازمند بازنگری در میزان اعتبار اختصاص‌یافته و تطبیق آن با شرایط اقتصادی کشور است.

به گزارش خانه ملت، این نماینده مردم در مجلس عنوان کرد: افزایش مبلغ کالابرگ متناسب با نرخ تورم می‌تواند ضمن حفظ قدرت خرید خانوارها، به بهبود امنیت غذایی و حمایت مؤثرتر از دهک‌های کم‌درآمد جامعه کمک کند.

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