اعتبار کالابرگ متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا کند

وی افزود: با این حال، افزایش قیمت مواد غذایی و کالاهای ضروری در ماه‌های اخیر باعث شده است که مبلغ فعلی کالابرگ پاسخگوی نیازهای اساسی بسیاری از خانوارها نباشد؛ لذا عدم افزایش اعتبار کالابرگ متناسب با تورم می‌تواند از میزان اثربخشی این طرح حمایتی بکاهد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: توزیع کالابرگ برای اقشار کم‌درآمد تا حدودی در تأمین کالاهای ضروری و کاهش فشار معیشتی مؤثر بوده است. و بسیاری از خانواده‌های مشمول توانسته‌اند بخشی از نیازهای روزمره خود را از طریق این طرح تأمین کنند، اما تداوم موفقیت آن نیازمند بازنگری در میزان اعتبار اختصاص‌یافته و تطبیق آن با شرایط اقتصادی کشور است.

به گزارش خانه ملت، این نماینده مردم در مجلس عنوان کرد: افزایش مبلغ کالابرگ متناسب با نرخ تورم می‌تواند ضمن حفظ قدرت خرید خانوارها، به بهبود امنیت غذایی و حمایت مؤثرتر از دهک‌های کم‌درآمد جامعه کمک کند.