ارزیابی دوست و دشمن این است که دور اول مذاکرات در مجموع به نفع ایران بوده/ هنوز هیچ چیز تمام نشده است

محسن پاک آیین دیپلمات پیشین در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، درباره اظهارات ضد و نقیض مقامات آمریکایی درخصوص اجرای تفاهم نامه گفت: واقعیت این است که اظهارات ضد و نقیض ترامپ و مقامات آمریکا تبدیل به یک عادت شده و مردم جهان دیگر با این نوع مواضع آشنا هستند. بسیاری از اظهاراتی که مقامات آمریکایی مطرح می‌کنند، مصرف داخلی دارد.

وی ادامه داد: شخص ترامپ واقعیت را هم در صحنه نظامی و هم در عرصه سیاسی به ایران واگذار کرده و برای اینکه بتواند این شکست خود را پوشش دهد و در عین حال پاسخی برای مردم آمریکا داشته باشد، به ویژه در شرایطی که نمایندگان مجلس به توقف جنگ رأی داده‌اند، و در وضعیتی که نتوانسته قیمت بنزین را پایین بیاورد، به دنبال دستاوردسازی است و اظهاراتی را مطرح می‌کند.

این دیپلمات پیشین تاکید کرد: ما اعتنایی به این اظهارات نداریم البته مقامات ما نیز متقابلاً پاسخ این اظهارات را می‌دهند، اما آنچه اهمیت دارد، آن چیزی است که نهایتاً درباره آن تفاهم شود، امضا شود و ضمانت‌های اجرایی آن مشخص شود. آن است که می‌تواند ملاک قرار گیرد و تا رسیدن به آن مرحله هنوز فاصله داریم.

این دیپلمات پیشین گفت: فعلاً دور اول مذاکرات برگزار شده و ارزیابی دوست و دشمن این است که این دور اول مذاکرات در مجموع به نفع ایران بوده است و در واقع، همان‌طور که ایران در حوزه نظامی دست برتر را داشته، این اقتدار نظامی در حوزه دیپلماسی هم خود را نشان داده است. البته هنوز هیچ چیز تمام نشده؛ ما فقط یک دور مذاکره کرده‌ایم. اما قدر مسلم این است که ما بر مواضع خود پافشاری کرده‌ایم و می‌کنیم و اصرار ما برای توقف جنگ در لبنان هم همچنان بر جای خود باقی است.

پاک آیین با اشاره به برگزاری دور جدید مذاکرات لبنان و اسرائیل گفت: پنجمین دور مذاکرات درباره لبنان و رژیم صهیونیستی برگزار شد و این رژیم در این مذاکرات کاملاً در موقعیت ضعیفی قرار دارد و حزب‌الله دست برتر را دارد. چنانچه رژیم صهیونیستی بخواهد آتش‌بس را لغو کند، حتماً با پاسخ جدی ما و حزب‌الله مواجه خواهد شد.

وی تصریح کرد: هیچ‌کدام از این‌ها را نمی‌توان به عنوان نتیجه نهایی تلقی کرد. باید صبر کنیم و ببینیم که دور بعدی مذاکرات چه خواهد شد. آنچه مسلم است این است که مذاکره‌کنندگان ایرانی در اجرای رهنمودهای رهبر انقلاب، به دنبال این هستند که با قاطعیت از حقوق مردم ایران و همچنین محور مقاومت دفاع کنند.

وی درباره ارزیابی‌اش از اظهارات اخیر شهباز شریف در دیدار با پزشکیان مبنی بر اینکه برخی از کشورها از این توافق ناراضی و ناامید هستند و در واقع با ایجاد سردرگمی، شک و تردید و عدم اطمینان، سعی در خرابکاری در این توافق دارند، گفت: به نظر من تنها رژیمی که در دنیا علاقه‌مند است این توافق به نتیجه نرسد، اسرائیل است. بقیه کشورهای جهان، چه کشورهای منطقه که به شدت از تجاوز آمریکا به ایران صدمه و آسیب دیده‌اند، و چه کشورهای جهان و به ویژه اروپایی ها که از بالا رفتن قیمت نفت و بسته بودن تنگه هرمز نگران بوده‌اند و ضرر کرده‌اند، همه تمایل دارند که این جنگ تمام شود و در واقع جنگ تحمیلی آمریکا علیه ایران پایان یابد و پس از آن صلح در این منطقه حاکم شود.

وی ادامه داد: این موضعی است که کشورهای دنیا دارند. من نمی‌دانم آقای شهباز شریف دقیقاً چه چیزی را در ذهن داشته‌اند، اما ارزیابی من این است که استقرار صلح در منطقه ما و قطع دخالت آمریکا، قطعاً به نفع همه کشورهای جهان است و این کشورها به طور طبیعی از آن حمایت می‌کنند. تنها طرف مخالف این توافق، رژیم صهیونیستی است که آن هم دلایل خودش را دارد و حیات و ممات خود را در ادامه جنگ می‌بیند.

این دیپلمات پیشین درباره اظهارات دبیرکل ناتو مبنی بر پشتیبانی از تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران نقش داشته و از ایتالیا و حتی رومانی هم نام برده بود، گفت: تا آنجایی که من اطلاع دارم، ایتالیا این موضوع را تکذیب کرده است و من هم فکر می‌کنم این موارد بیشتر فضاسازی‌های رسانه‌ای باشد؛ فضاسازی‌هایی که با هدف خدشه‌دار کردن روابط ایران و اروپا انجام می‌شود، در حالی که این روابط احتمال دارد در آینده مسیر بهتری را دنبال کند.

پاک آیین تاکید کرد: البته اگر مشخص شود که ناتو، ایتالیا و رومانی به تجاوز آمریکا علیه ایران، کمک کرده اند، باید به عنوان شریک جرم، معرفی و تنبیه شوند.

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