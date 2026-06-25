به گزارش ایلنا، در واکنش به اظهارات آمریکایی‌ها مبنی بر خرید محصولات کشاورزی توسط ایران در حساب شخصی خود در شبکه ایکس نوشت: آمریکا به دروغ ادعا می‌کند که دارایی‌های آزادشدهٔ ما برای خرید محصولات کشاورزی آن‌ها صرف خواهد شد. عجب!

تنها محصولی که ما برداشت می‌کنیم، همان چیزی است که شما سال‌ها پیش کاشته‌اید: دهه‌ها بی‌اعتمادی!

قالیباف با کنایه به سالها بی‌اعتمادی ملت ایران به آمریکایی‌ها نوشت: این محصول [بی‌اعتمادی] کاملاً ارگانیک، فراوان و بومی است. اما ظاهراً آمریکا فقط سویای تراریخته و وعده‌های عمل‌نشده و حرف‌های بی‌ارزش صادر می‌کند!

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