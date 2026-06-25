ایران آماده کمک به عملیات امداد و نجات است

به گزارش ایلنا، به دنبال وقوع زمین‌لرزه شدید در ونزوئلا، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه با ابراز مراتب همدردی کشورمان با دولت و مردم جمهوری بولیواری ونزوئلا به‌ویژه خانواده‌های جان‌باختگان، از خداوند برای مجروحین و آسیب‌دیدگان این حادثه سلامتی و بهبودی مسئلت کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه ضمن اعلام همبستگی با دولت و مردم ونزوئلا، آمادگی کشورمان را برای هرگونه مساعدت در عملیات امداد و نجات اعلام کرد.

بقائی همچنین تاکید کرد وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران از همان ساعات اولیه وقوع حادثه، در تماس با سفارت کشورمان در کاراکاس در جریان تحولات قرار گرفته و مراتب آمادگی ایران را برای کمک به دولت ونزوئلا جهت مواجهه با پیامدهای ناشی از این زمین‌لرزه شدید ابلاغ نموده است.

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