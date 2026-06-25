خبرگزاری کار ایران
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بقائی در پی زمین‌لرزه مرگبار ونزوئلا اعلام کرد:

ایران آماده کمک به عملیات امداد و نجات است

ایران آماده کمک به عملیات امداد و نجات است
کد خبر : 1804294
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سخنگوی وزارت امور خارجه با ابراز همدردی با دولت و مردم ونزوئلا در پی وقوع زمین‌لرزه شدید در این کشور، ضمن تسلیت به خانواده جان‌باختگان و آرزوی بهبودی برای مصدومان، از آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای ارائه هرگونه کمک و همکاری در عملیات امداد و نجات خبر داد.

به گزارش ایلنا، به دنبال وقوع زمین‌لرزه شدید در ونزوئلا، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه با ابراز مراتب همدردی کشورمان با دولت و مردم جمهوری بولیواری ونزوئلا به‌ویژه خانواده‌های جان‌باختگان، از خداوند برای مجروحین و آسیب‌دیدگان این حادثه سلامتی و بهبودی مسئلت کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه ضمن اعلام همبستگی با دولت و مردم ونزوئلا، آمادگی کشورمان را برای هرگونه مساعدت در عملیات امداد و نجات اعلام کرد.

بقائی همچنین تاکید کرد وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران از همان ساعات اولیه وقوع حادثه، در تماس با سفارت کشورمان در کاراکاس در جریان تحولات قرار گرفته و مراتب آمادگی ایران را برای کمک به دولت ونزوئلا جهت مواجهه با پیامدهای ناشی از این زمین‌لرزه شدید ابلاغ نموده است.

 

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