به گزارش ایلنا، متن پیام سردار اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مناسبت عاشورای حسینی به شرح زیر است:



«بسم الله الرحمن الرحیم



صهیونیست‌ها بدانند؛ آنانی که با شما یزیدیان، با روحیه عاشورایی و ایمان حسینی ایستاده‌ و جنگیده‌اند، همان باور جاودانه را در جان دارند که «کلُّ یومٍ عاشورا و کلُّ أرضٍ کربلا»



شما باید سراسر لبنان را ترک کنید؛ چرا که این سرزمین، میدان ایستادگی و مقاومت است، نه جولانگاه اشغالگران.



اگر امروز با اختیار خود عقب‌نشینی نکنید، فردا با خواری و شکست ناگزیر به فرار خواهید شد.



سال ۲۰۰۰ میلادی و وصیت تاریخی شهید سید حسن نصرالله در بنت جبیل را از یاد نبرید؛ آن وعده هنوز زنده است و تردیدی نیست که، بار دیگر همان صحنه تکرار خواهد شد.»

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