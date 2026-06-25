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بقایی:

ناتو باید به خاطر همدستی در جنایات آمریکا-اسرائیل علیه ایران پاسخگو باشد

ناتو باید به خاطر همدستی در جنایات آمریکا-اسرائیل علیه ایران پاسخگو باشد
کد خبر : 1804179
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سخنگوی وزارت امور خارجه نوشت: ناتو و کشورهای عضو آن، از جمله ایتالیا و رومانی که دبیر کل تاتو صراحتا به نقش آنها در انجام حملات غیرقانونی و جنایتکارانه علیه ایران اذعان کرده است، باید به خاطر هرگونه همدستی در جنایات ارتکابی آمریکا-اسرائیل علیه ایران پاسخگو باشند

به گزارش ایلنا، اسماعیل بقائی، در پیامی در شبکه ایکس، با اشاره به اذعان دبیر کل ناتو در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز نسبت به نقش ناتو در پشتیبانی از تجاوز نظامی آمریکا-رژیم صهیونیستی علیه ایران، و نیز نام‌بردن از ایتالیا و رومانی به‌عنوان دو کشوری که کمک زیادی به انجام عملیات‌های نظامی آمریکا علیه ایران کردند، نوشت:

«اذعان صریح دبیرکل ناتو به همکاری با آمریکا و رژیم صهیونیستی در انجام حمله تجاوزکارانه علیه ایران، اعتراف به همدستی فعالانه این سازمان در ارتکاب تجاوز نظامی علیه یک کشور مستقل عضو سازمان ملل متحد است؛ تجاوزی که نقض فاحش قواعد آمره حقوق بین‌الملل و اصول بنیادین منشور سازمان ملل بوده است.

ناتو و تک‌تک دولت‌های عضو آن که در این تصمیم‌سازی مشارکت داشتند، باید بابت همه پیامدهای این جنگ تجاوزکارانه پاسخگو باشند.

دبیرکل ناتو صراحتا از ایتالیا و رومانی به عنوان کشورهایی که در ارتکاب تجاوز نظامی آمریکا علیه ایران همکاری کردند نام برده است. این دو کشور و هر کشور اروپایی دیگری که به ارتکاب تجاوز نظامی آمریکایی صهیونیستی علیه ایران کمک کرده است، باید به افکار عمومی خود و همه جهانیان توضیح دهند که چرا تصمیم به همدستی با متجاوزان علیه ایران گرفتند و چرا در ارتکاب جنایات شنیع و گسترده علیه مردم ایران در #مبناب، #لامرد، تهران، اصفهان، سنندج، همدان، تبریز، شیراز، بندرعباس و بسیاری دیگر از شهرها و روستاهای ایران شریک شدند؟»

 

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