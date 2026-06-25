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سعیدی:

تنگه هرمز به شرایط قبل بازنمی‌گردد

تنگه هرمز به شرایط قبل بازنمی‌گردد
کد خبر : 1804169
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دبیر کمیسیون امنیت ملی مجلس با تبیین مواضع صریح جمهوری اسلامی ایران در قبال تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی، بر لزوم اتخاذ رویکردی واقع‌بینانه از سوی غرب تأکید کرد.

به گزارش ایلنا، بهنام سعیدی در جمع عزاداران حسینی در شهر درب بهشت جیرفت با اشاره به موقعیت استراتژیک تنگه هرمز اظهار کرد: وضعیت امنیت در تنگه هرمز به طور کامل تغییر کرده و این آبراه راهبردی هرگز به شرایط قبل بازنخواهد گشت.

وی ادامه داد: امروز کنترل این منطقه حیاتی با اقتدار کامل در دست نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ایران است و هرگونه محاسبه اشتباه در این پهنه آبی با پاسخ قاطع مواجه خواهد شد.

سعیدی ضمن انتقاد از سیاست‌های دوگانه غرب در مذاکرات افزود: آمریکا باید بداند که دوران وعده‌های بی‌پشتوانه به پایان رسیده و پایبندی به تعهدات در تفاهمنامه از جمله آزادسازی اموال بلوکه‌ شده ملت ایران و رفع محاصره دریایی، بدیهی‌ترین انتظار ماست و این اقدامات باید در میدان عمل ثابت شود.

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه حقوق هسته‌ای ایران در هیچ توافقی قابل معامله نیست، اظهار کرد: غنی‌سازی اورانیوم حق مسلم و قانونی ملت ایران و یکی از خطوط قرمز تغییرناپذیر نظام است.

وی گفت: در جریان مذاکرات تیم دیپلماسی کشور هیچ‌گاه از این حق مسلم عقب‌نشینی نخواهد کرد و مسیر پیشرفت علمی و هسته‌ای ایران با صلابت ادامه خواهد یافت.

 

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