به گزارش ایلنا، بهنام سعیدی در جمع عزاداران حسینی در شهر درب بهشت جیرفت با اشاره به موقعیت استراتژیک تنگه هرمز اظهار کرد: وضعیت امنیت در تنگه هرمز به طور کامل تغییر کرده و این آبراه راهبردی هرگز به شرایط قبل بازنخواهد گشت.

وی ادامه داد: امروز کنترل این منطقه حیاتی با اقتدار کامل در دست نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ایران است و هرگونه محاسبه اشتباه در این پهنه آبی با پاسخ قاطع مواجه خواهد شد.

سعیدی ضمن انتقاد از سیاست‌های دوگانه غرب در مذاکرات افزود: آمریکا باید بداند که دوران وعده‌های بی‌پشتوانه به پایان رسیده و پایبندی به تعهدات در تفاهمنامه از جمله آزادسازی اموال بلوکه‌ شده ملت ایران و رفع محاصره دریایی، بدیهی‌ترین انتظار ماست و این اقدامات باید در میدان عمل ثابت شود.

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه حقوق هسته‌ای ایران در هیچ توافقی قابل معامله نیست، اظهار کرد: غنی‌سازی اورانیوم حق مسلم و قانونی ملت ایران و یکی از خطوط قرمز تغییرناپذیر نظام است.

وی گفت: در جریان مذاکرات تیم دیپلماسی کشور هیچ‌گاه از این حق مسلم عقب‌نشینی نخواهد کرد و مسیر پیشرفت علمی و هسته‌ای ایران با صلابت ادامه خواهد یافت.

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