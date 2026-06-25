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پزشکیان:

می‌شود جان را داد اما آزادگی را نه

می‌شود جان را داد اما آزادگی را نه
کد خبر : 1804166
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رئیس‌جمهور گفت:امام حسین(ع) به ما آموخت در برابر ظلم، وسوسه قدرت و منفعت‌طلبی بایستیم؛ می‌شود جان را داد، اما آزادگی را نه.

به گزارش ایلنا، معسود پزشکیان در حساب شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

أمّا بعد؛ دنیا چنان است که گویی هرگز نبوده و آخرت چنان که گویی همواره بوده است

امام حسین(ع) به ما آموخت در برابر ظلم، وسوسه قدرت و منفعت‌طلبی بایستیم؛ می‌شود جان را داد، اما آزادگی را نه؛ می‌توان تنها ماند، اما حقیقت را رها نکرد. نه ظلم کنیم، نه ظلم بپذیریم و نه مقابلش سکوت کنیم.

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