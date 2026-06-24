رضا نصری:
ایران در حال صدور انقلاب خود نیست اما روبیو بهتر است در اینباره با احتیاط صحبت کند!
یک کارشناس حوزه بینالملل تاکید کرد: انتقاد از ایران بهسبب رفتاری که هم از حیث دامنه بسیار محدودتر است و هم عمدتاً ماهیتی واکنشی دارد، در حالی که واشنگتن همزمان چنین حق فراگیر و گستردهای را برای خود در سراسر نیمکره غربی قائل است، تنها بر تناقضگویی و ریاکاری مارکو روبیو نور بیشتری میافکند.
به گزارش ایلنا، رضا نصری در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: ایران در حال صدور انقلاب خود نیست. اما در هر حال، مارکو روبیو بهتر است در اینباره کاملاً با احتیاط صحبت کند. برای وزیر خارجه دولتی که آشکارا برای خود حق «احیا و اِعمال» نسخهای بهروزشده از دکترین مونرو در سراسر نیمکره غربی قائل است، موعظه تهران درباره توسعهطلبی ایدئولوژیک یا مداخله در امور داخلی سایر کشورها، مستلزم درجهای قابل توجه از گستاخی است.
وی تاکید کرد: راهبرد امنیت ملی ۲۰۲۵ دولت ترامپ صراحتاً در پی آن است که مانع از استقرار نیروهای خارج از نیمکره در منطقه شود، از تملک یا کنترل داراییهای راهبردی حیاتی توسط آنها سخن میگوید و مجموعهای از دولتهای مستقل را «نیمکره ما» مینامد؛ حوزهای که ایالات متحده - مطابق سند - باید «اولویتهای آمریکا» را بر آن تحمیل کند.
این کارشناس حوزه بینالملل تاکید کرد: در چنین شرایطی، انتقاد از ایران بهسبب رفتاری که هم از حیث دامنه بسیار محدودتر است و هم عمدتاً ماهیتی واکنشی دارد، در حالی که واشنگتن همزمان چنین حق فراگیر و گستردهای را برای خود در سراسر نیمکره غربی قائل است، تنها بر تناقضگویی و ریاکاری مارکو روبیو نور بیشتری میافکند.
به گزارش ایلنا، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا اخیر در مصاحبه مدعی شده بود: «اگر رهبران ایران تصمیم بگیرند که بهجای یک جنبش انقلابیِ صادرکننده تروریسم، یک کشور باشند، فرصت انجام کارهای فوقالعادهای در ایران را خواهند داشت.»