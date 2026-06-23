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با بدرقه مقامات پاکستانی؛

پزشکیان اسلام‌آباد را ترک کرد

پزشکیان اسلام‌آباد را ترک کرد
کد خبر : 1803676
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رئیس جمهور پس از انجام سفری یک روزه به پاکستان و دیدار و گفت‌وگو با مقامات این کشور، اسلام‌آباد را ترک کرد.

به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان در جریان سفر یک روزه به پاکستان، با فرمانده ارتش، رئیس جمهور و نخست وزیر این کشور به صورت دوجانبه دیدار و گفت‌وگو کرد.

در جریان این سفر همچنین به رئیس جمهور دکترای افتخاری جراحی قلب از سوی دانشکده تخصص جراحی این کشور اعطا شد.

در این سفر وزرای کشور، امور خارجه، راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی دکتر پزشکیان را همراهی می‌کردند.

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