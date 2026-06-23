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اعطای دکترای افتخاری جراحی قلب به رئیس‌جمهور

اعطای دکترای افتخاری جراحی قلب به رئیس‌جمهور
کد خبر : 1803675
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طی مراسمی ویژه در کاخ نخست‌وزیری پاکستان، دکترای افتخاری جراحی قلب از سوی دانشکده تخصص جراحی این کشور به رئیس‌جمهور اسلامی ایران اعطا شد.

به گزارش ایلنا، در مراسم ویژه‌ای در کاخ نخست‌وزیری پاکستان، دکترای افتخاری جراحی قلب از سوی دانشکده تخصص جراحی پاکستان به دکتر مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور اسلامی ایران اعطا شد.

در این مراسم که با حضور شماری از مقام‌های ارشد پاکستانی برگزار شد، از خدمات علمی و جایگاه حرفه‌ای دکتر پزشکیان در حوزه پزشکی و جراحی قلب تقدیر به عمل آمد.

 

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