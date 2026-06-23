به گزارش ایلنا، در مراسم ویژه‌ای در کاخ نخست‌وزیری پاکستان، دکترای افتخاری جراحی قلب از سوی دانشکده تخصص جراحی پاکستان به دکتر مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور اسلامی ایران اعطا شد.