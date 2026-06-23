عزاداری شب تاسوعا در جوار محل عروج قائد شهید

به گزارش ایلنا، در این مراسم که امسال از طرف حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی برگزار می‌شود، حجت‌الاسلام والمسلمین ناصر رفیعی با استناد به زیارت‌نامه حضرت عباس (ع)، قمر بنی‌هاشم را عبد صالح و مطیع در برابر امام (ع) خواند و گفت: عمل صالح انسان را محبوب و نورانی می‌کند؛ همچنان‌که همه دیدیم، خداوند شخصیت ممتازی همچون رهبر شهید انقلاب را که عبد صالح بود، به قدری در قلوب مردم محبوب کرد که ملت همچنان به یاد و بر اساس محبت او سنگر خیابان را حفظ و بدخواهان را ناامید کرده‌اند.