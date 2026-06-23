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خبر خوش معاون رئیس قوه قضائیه برای دانش‌آموختگان حقوق

خبر خوش معاون رئیس قوه قضائیه برای دانش‌آموختگان حقوق
کد خبر : 1803631
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رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه از ارایه سامانه خودکاربری برای دانش‌اموختگان حقوق خبر داد.

به گزارش ایلنا، محمد کاظمی فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه همزمان با فرارسیدن هفته قوه قضاییه با حضور در خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با مدیران و خبرنگاران این رسانه دیدار و گفتگو کرد.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با تشریح آخرین اقدامات این مرکز، از ارایه سامانه  خودکاربری دارندگان دانش حقوقی اعم از وکلا و دانشجویان خبر داد و گفت: بر این اساس، تمامی افرادی که دارای مدرک تحصیلی حقوق هستند، می‌توانند با مراجعه به سامانه «ثنا» و پس از استعلام خودکار مدرک از وزارت علوم، بدون نیاز به اقدام خاصی، دسترسی ویژه‌ای به خدمات قضایی داشته باشند. این دسته از کاربران، فارغ از وکیل بودن، قادر خواهند بود اظهارنامه‌ها، لوایح و دادخواست‌های خود را با دانش تخصصی‌شان و به‌صورت مستقیم از منزل پیگیری کنند.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: خدمات دستگاه قضایی به صورت ۲۴ ساعته به مردم ارائه می‌شود.

مشروح این گفت‌وگو در روزهای آینده منتشر خواهد شد.

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